Тухель предан "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заверил, что никуда не уйдет, несмотря на скорую смену собственника клуба.

В данный момент Роман Абрамович спешно ищет покупателя на "Челси", к чему ему подталкивает угроза санкций из-за связи с президентом России Владимиром Путиным.



Однако Тухель намерен и дальше тренировать "синих", кто бы ни купил клуб у Абрамовича. Томас абсолютно счастлив на "Стэмфорд Бридж".



"Я много раз говорил, что люблю работать в Премьер-Лиге. Я рад, что мне предоставилась возможность оказаться в Англии и почувствовать местные традиции и любовь к спорту, особенно к футболу. Это удивительное место для меня. На мой взгляд, "Челси" мне идеально подходит. Я обожаю быть здесь. Мне нравится все касательно клуба, и я надеюсь, так будет и дальше".



"Сейчас есть некоторая неопределенность, но разве для футбольного тренера бывает по-другому? Я привык с этим жить. Признаюсь, это неопределенность другого уровня, но я настроен позитивно и надеюсь, все сложится хорошо", — цитирует Тухеля The Telegraph.