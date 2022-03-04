Рубен Невеш стал целью для "Барселоны"

"Барселона" нацелилась на португальского полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

Невеш выступает на "Молинью" с 2017 года, успев поиграть за "волков" даже в Чемпионшипе, и грядущее лето видится подходящим моментом, чтобы Рубен, наконец, отправился в какой-нибудь топ-клуб.



Интерес к Невешу приписывают "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", однако Daily Mail утверждает, что заполучить 24-летнего португальца хочет и "Барселона".



Издание называет уход Невеша из "Вулверхэмптона" "вероятным" и утверждает, что "Барселона" уже контактирует с Рубеном через посредников.



Интересы Невеша представляет могущественный агент Жорже Мендеш, который в январе перевез в "Барселону" с "Молинью" вингера Адаму Траоре.