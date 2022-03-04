Рубен Невеш стал целью для "Барселоны"

Рубен Невеш "Барселона" нацелилась на португальского полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

Невеш выступает на "Молинью" с 2017 года, успев поиграть за "волков" даже в Чемпионшипе, и грядущее лето видится подходящим моментом, чтобы Рубен, наконец, отправился в какой-нибудь топ-клуб.

Интерес к Невешу приписывают "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", однако Daily Mail утверждает, что заполучить 24-летнего португальца хочет и "Барселона".

Издание называет уход Невеша из "Вулверхэмптона" "вероятным" и утверждает, что "Барселона" уже контактирует с Рубеном через посредников.

Интересы Невеша представляет могущественный агент Жорже Мендеш, который в январе перевез в "Барселону" с "Молинью" вингера Адаму Траоре.


Метки Барселона, Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 337

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 04.03.2022 16:31 # tursa
    Топчик, если беллингем решил остаться в бд, ливерпуль обязан его забирать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: