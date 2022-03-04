"Арсенал" ожидает заключить новые контракты с Сака и Артетой в конце сезона

Микель Артета и Букайо Сака "Арсенал" ожидает, что в конце сезона вингер Букайо Сака и главный тренер Микель Артета подпишут новые долгосрочные контракты.

В данный момент у Артеты остается только один полный год по действующему соглашению, однако боссы "Арсенала" довольны Микелем и хотят снять элемент неопределенности касательно будущего.

На "Эмирейтс" есть ощущение, что команда прогрессирует под руководством Артеты. Это подтверждается тем, что в нынешнем сезоне у "канониров" есть реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Как сообщает Football.London, также "Арсенал" рассчитывает продлить сотрудничество с Сака, чей действующий контракт истекает в 2024 году.

Новая сделка станет наградой для 20-летнего англичанина за достигнутый прогресс и позволит "Арсеналу" оградить своего воспитанника от интереса других клубов.


Метки Арсенал, Артета, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2022 15:00

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