"Арсенал" ожидает заключить новые контракты с Сака и Артетой в конце сезона

"Арсенал" ожидает, что в конце сезона вингер Букайо Сака и главный тренер Микель Артета подпишут новые долгосрочные контракты.

В данный момент у Артеты остается только один полный год по действующему соглашению, однако боссы "Арсенала" довольны Микелем и хотят снять элемент неопределенности касательно будущего.



На "Эмирейтс" есть ощущение, что команда прогрессирует под руководством Артеты. Это подтверждается тем, что в нынешнем сезоне у "канониров" есть реальные шансы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Как сообщает Football.London, также "Арсенал" рассчитывает продлить сотрудничество с Сака, чей действующий контракт истекает в 2024 году.



Новая сделка станет наградой для 20-летнего англичанина за достигнутый прогресс и позволит "Арсеналу" оградить своего воспитанника от интереса других клубов.