Мерфи предостерег МЮ от назначения Анчелотти

Экс-полузащитник сборной Англии Данни Мерфи предостерег "Манчестер Юнайтед" от назначения Карло Анчелотти.

На днях издание ESPN сообщило, что "Юнайтед" добавил Анчелотти в шорт-лист своих кандидатов на роль следующего главного тренера. Утверждалось, что Карло состоит в хороших отношениях с легендарным сэром Алексом Фергюсоном, который имеет влияние на нового исполнительного директора "красных дьяволов" Ричарда Арнольда.



Однако Мерфи убежден, что "Юнайтед" нужен другого рода тренер — вроде Антонио Конте из "Тоттенхэма".



"Я не думаю, что он (Анчелотти) им подходит. Слушайте, я безмерно его уважаю за все его достижения, и кажется, что он славный малый".



"Но он не оставался на одном месте дольше двух лет, за исключением "Милана" — клуба, который он любил. Там он провел восемь лет, но то было давно".



"Пара сезонов в "Челси", пара в ПСЖ, пара в "Реале", год в Мюнхене, менее года в "Эвертоне", и сейчас он вернулся в Мадрид. Думаю, "Манчестер Юнайтед" нужен более стабильный, более долгосрочный вариант".



"Также я думаю о его тренерском стиле. Он приходил в клубы, которые уже успешны, получал находящихся на своем пике звезд и просто продолжал этот успех".



"Люди из "Челси" отзывались очень высоко о нем, но они говорили, что его тренерский стиль заключается в том, чтобы просто давать игрокам выражать себя. В данный момент "Юнайтед" нужно больше".



"К Антонио Конте в "Тоттенхэме" много вопросов — но это другой разговор. Тем не менее, такого рода тренер нужен "Юнайтед". Они упустили свой шанс", — сообщил Мерфи talkSPORT.