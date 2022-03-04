"Эвертон" может продать Калверт-Левина и Ришарлисона летом

Доминик Калверт-Левин и Ришарлисон "Эвертон" может быть вынужден продать своих звездных нападающих Доминика Калверт-Левина и Ришарлисона грядущим летом.

Финансовая ситуация на "Гудисон Парк" оставляла желать лучшего и раньше — из-за серьезных трансферных просчетов прошлого Рафаэль Бенитес смог потратить только 1.7 млн. фунтов летом 2021, заполучив Андроса Таунсена и Демарая Грея.

Фрэнк Лэмпард, сменивший Бенитеса на тренерском мостике по ходу сезона, и вовсе был вынужден ограничиться подписанием Донни Ван де Бека и Деле Алли без трансферной платы в январе.

С тех пор ситуация только усугубилась, потому что "Эвертон" был вынужден отказаться от сотрудничества с тремя компаниями, имеющими отношение к Алишеру Усманову. Только за переименование тренировочной базы "ирисок" холдинг USM платил мерсисайдскому клубу 12 млн. фунтов в год.

Как утверждает The Telegraph, обстоятельства могут подтолкнуть "Эвертон" к продаже кого-либо из своих ключевых игроков грядущим летом, и Калверт-Левин и Ришарлисон представляются двумя наиболее ценными активами Лэмпарда.

Интерес к англичанину могут проявить "Ньюкасл", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", тогда как бразильца в прошлом сватали в "Барселону".


Метки Калверт-Левин, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2022 13:00

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  1. frisby 04.03.2022 13:42 # frisby
    неудивительно. деньги от жырного узбека усманова закончились и сказочке конец...хотя какая блять сказочка - 27 лет без трофеев

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