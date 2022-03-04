Канте рассказал о реакции раздевалки на решение Абрамовича

Полузащитник "Челси" Нголо Канте рассказал о реакции раздевалки на известие о решении владельца Романа Абрамовича продать клуб.

Абрамович сделал заявление по поводу предстоящей продажи "Челси" в минувшую среду, перед матчем "синих" против "Лутона" в Кубке Англии.



По словам Канте, это стало неожиданностью для команды, однако Нголо понимает, что здесь ничего не зависит от игроков.



"Это нечто, к чему мы не были готовы. Все случилось быстро".



"Однако мы не контролируем такого рода вещи, поэтому мы лишь можем наилучшим образом делать то, что делаем всегда".



"Я имею ввиду, что мы должны играть в свой лучший футбол ради себя, ради клуба, ради фанатов. Только это мы контролируем, а насчет остального покажет время", — сообщил Канте Sky Sports.