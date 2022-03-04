Салах шокирован своим местом в голосовании на "Золотой мяч"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что был шокирован своим седьмым местом в голосовании на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

Салах сенсационным образом провел 2021 год, наколотив 37 голов. Однако Мохамед ничего не выиграл с "Ливерпулем", а в голосовании на самую престижную индивидуальную награду занял только седьмое место.



При этом Салах получил лишь 121 голос — против почти 500 у взявшего "Золотой мяч" Лионеля Месси, и такой расклад сильно удивил 29-летнего египтянина.



"Результаты по "Золотому мячу" шокировали меня. Мне особо нечего сказать по этому поводу, но никто не ожидал, что я займу только седьмое место, однако это случилось".



"Я не верю в теорию заговора или вроде того, однако, возможно, там было много неподходящих вариантов для выбора, а многие страны не знали, за кого голосовать".



"Я не собираюсь доказывать неправоту кого-либо. Я правда не знаю, почему так вышло, но результаты меня шокировали", — сообщил Салах Liverpool Echo.