Беллингем решил остаться в "Боруссии" на следующий сезон

Полузащитник Джуд Беллингем решил остаться в дортмундской "Боруссии" еще минимум на один сезон.

Беллингем добился огромного прогресса после своего переезда в Дортмунд из "Бирмингема" в 2020 году. Джуд стал ключевым игроком команды Бундеслиги и пробился в сборную Англии.



Большие виды на Беллингема имеют "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако Джуду всего 18 лет, поэтому, как он сам считает, переезд в Премьер-Лигу может подождать.



По информации Bild, Беллингем уже пообещал "Боруссии", что останется на сезон 2022/23. При этом контракт Джуда рассчитан до 2025 года и не предусматривает отступных.