Вернер обсудит свое будущее в "Челси"
Нападающий "Челси" Тимо Вернер планирует в ближайшие недели обсудить с руководством клуба свое будущее на "Стэмфорд Бридж".
Гол Вернера против "Лутона" в Кубке Англии в минувшую среду стал для Тимо всего лишь седьмым в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Также 25-летнего игрока сборной Германии не может не печалить тот факт, что в рамках Премьер-Лиги он только шесть раз удостаивался места в стартовом составе в этом сезоне.
По информации Goal, в ближайшие недели представители Вернера собираются встретиться с руководством "Челси", чтобы узнать планы главного тренера Томаса Тухеля в отношении Тимо на следующий сезон.
Если результат этих переговоров не устроит Вернера, Тимо всерьез задумается об уходе из "Челси" — например, в дортмундскую "Боруссию".
Однако сейчас Вернер зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, что делает его отъезд со "Стэмфорд Бридж" проблематичным.
04.03.2022 09:00
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