Вернер обсудит свое будущее в "Челси"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер планирует в ближайшие недели обсудить с руководством клуба свое будущее на "Стэмфорд Бридж".

Гол Вернера против "Лутона" в Кубке Англии в минувшую среду стал для Тимо всего лишь седьмым в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Также 25-летнего игрока сборной Германии не может не печалить тот факт, что в рамках Премьер-Лиги он только шесть раз удостаивался места в стартовом составе в этом сезоне.



По информации Goal, в ближайшие недели представители Вернера собираются встретиться с руководством "Челси", чтобы узнать планы главного тренера Томаса Тухеля в отношении Тимо на следующий сезон.



Если результат этих переговоров не устроит Вернера, Тимо всерьез задумается об уходе из "Челси" — например, в дортмундскую "Боруссию".



Однако сейчас Вернер зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю, что делает его отъезд со "Стэмфорд Бридж" проблематичным.