Фархад Мошири дистанцировался от Усманова
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири дистанцировался от своего бизнес-партнера Алишера Усманова, выйдя из совета директоров холдинга USM.
Из всех российских олигархов Усманову, пожалуй, пока досталось больше всех — Алишер оказался под жесточайшими санкциями со стороны британских властей, Евросоюза и США.
Так в четверг стало известно, что правительство Великобритании полностью заморозило активы Усманова, включая особняк в Хайгейте стоимостью 48 миллионов фунтов, и наложило запрет на путешествия экс-акционера "Арсенала".
Дабы избежать последствий для "Эвертона" и себя лично, Мошири расторг все спонсорские контракты с компаниями Усманова, а также поспешно покинул правление холдинга USM, где сосредоточены активы Усманова: "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент".
Как добавляет Liverpool Echo, при этом Мошири остается миноритарным акционером USM.
04.03.2022 08:00
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