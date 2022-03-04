Фархад Мошири дистанцировался от Усманова

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири дистанцировался от своего бизнес-партнера Алишера Усманова, выйдя из совета директоров холдинга USM.

Из всех российских олигархов Усманову, пожалуй, пока досталось больше всех — Алишер оказался под жесточайшими санкциями со стороны британских властей, Евросоюза и США.



Так в четверг стало известно, что правительство Великобритании полностью заморозило активы Усманова, включая особняк в Хайгейте стоимостью 48 миллионов фунтов, и наложило запрет на путешествия экс-акционера "Арсенала".



Дабы избежать последствий для "Эвертона" и себя лично, Мошири расторг все спонсорские контракты с компаниями Усманова, а также поспешно покинул правление холдинга USM, где сосредоточены активы Усманова: "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент".



Как добавляет Liverpool Echo, при этом Мошири остается миноритарным акционером USM.