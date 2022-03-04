Стейвли считает, что несправедливо принуждать Абрамовича к продаже "Челси"

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли считает несправедливой вынужденную продажу Романом Абрамовичем "Челси".

В эру Абрамовича "Челси" завоевал 17 больших трофеев, однако в минувшую среду Роман объявил о своих планах продать клуб, которым он владеет с 2003 года.



Эта мера является вынужденной, потому что Абрамовичу угрожают санкции из-за его связи с президентом России Владимиром Путиным, ответственным за трагические события на Украине. По мнению Стейвли, Роман стал жертвой в этой ситуации.



"У нас всегда будут геополитические конфликты. Этот мир никогда не будет свободен от проблем. Сегодня мне грустно от того, что у кого-то забирают футбольный клуб из-за отношений с кем-то. Если честно, я думаю, что это не совсем честно", — цитирует Стейвли Sky Sports.



Также Аманда, которая владеет 10% акций "Ньюкасла", рассказала, что ее партнеры из Саудовской Аравии ранее думали о покупке "Челси".



"На покупку "Ньюкасла" у нас ушло четыре года, и одна из хороших вещей касательно этого в том, что у нас была возможность присмотреться к каждому клубу, включая "Челси".



"Челси" — удивительный клуб, но для нас существовал и всегда будет существовать только один клуб. Нам нравится вызов купить клуб с 20-го места и вывести его на вершину", — добавила Стейвли.