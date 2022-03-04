Райс и Мойес — лучшие в Лондоне

Деклан Райс и Дэвид Мойес из "Вест Хэма" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, на церемонии вручения наград London Football Awards 2022 года.

Как следует из названия, на награды London Football Awards могли претендовать только представители столичных клубов.



Взявший главный приз 23-летний Райс добился колоссального прогресса за последний год. Деклан помог "Вест Хэму" финишировать на шестом месте в Премьер-Лиге и проявил себя в качестве ключевого игрока сборной Англии на Евро-2020.



Помимо Райса, на награду Игроку Года также претендовали его одноклубник Джаррод Боуэн и трое представителей "Челси": Жоржиньо, Антонио Рюдигер и Тиаго Силва.



Была высоко оценена и работа Мойеса, который был признан Тренером Года второй раз подряд. В 2021 "молотобойцы" набрали больше очков (73), одержали больше побед (22) и забили больше голов (73), чем в каком-либо другом календарном году за всю историю своего клуба.



Конкурентами 58-летнего шотландца в борьбе за престижную награду были Мэтт Грэй из "Саттона", Марку Силва из "Фулхэма", Томас Тухель из "Челси" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".



Также нашли своих обладателей несколько других наград. Эдуар Менди из "Челси" был признан лучшим голкипером Лондона, полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер — лучшим молодым игроком, нападающий "Фулхэма" Александар Митрович — лучшим игроком в Футбольной Лиге.