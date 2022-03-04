У Абрамовича уже есть несколько предложений по "Челси"

"Владелец "Челси" Роман Абрамович получил несколько серьезных предложений о покупке "Челси" в размере около 3 миллионов фунтов.

Накануне Абрамович подтвердил, что принял решение продать "Челси", которым он владеет с 2003 года. К этому Романа подталкивает угроза санкций со стороны британских властей.



По информации The Independent, на данный момент у Абрамовича уже есть ряд предложений на руках, однако российских олигарх ожидает получить еще несколько в ближайшее время.



Пока что ни одно из этих предложений не принято — Абрамович перейдет к их тщательному рассмотрению, когда соберет заявки всех заинтересованных инвесторов, но этот процесс не должен затянуться, а Премьер-Лига уже пообещала поспособствовать скорейшему оформлению сделки.