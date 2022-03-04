У Абрамовича уже есть несколько предложений по "Челси"
"Владелец "Челси" Роман Абрамович получил несколько серьезных предложений о покупке "Челси" в размере около 3 миллионов фунтов.
Накануне Абрамович подтвердил, что принял решение продать "Челси", которым он владеет с 2003 года. К этому Романа подталкивает угроза санкций со стороны британских властей.
По информации The Independent, на данный момент у Абрамовича уже есть ряд предложений на руках, однако российских олигарх ожидает получить еще несколько в ближайшее время.
Пока что ни одно из этих предложений не принято — Абрамович перейдет к их тщательному рассмотрению, когда соберет заявки всех заинтересованных инвесторов, но этот процесс не должен затянуться, а Премьер-Лига уже пообещала поспособствовать скорейшему оформлению сделки.
04.03.2022 00:05
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3 миллиона фунтов вуахахахахха
больше эта помойка не стоит
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