В четверг вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.

Фавориты турнира — "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" — пока продолжают путь порознь, причем первые два в 1/4 финала сыграют против команд из Чемпионшипа.



Так "Ливерпуль" отправится к "Ноттингем Форест" или "Хаддерсфилду". "Челси" встретится с "Мидлсбро", обидчиком "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".



А вот "Манчестер Сити" предстоит непростой выезд к набравшему ход "Саутгемптону", с которым "горожане" сыграли вничью в январе (1:1).



Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 18-21 марта.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Кристал Пэлас — Эвертон / Борэм Вуд

Ноттингем Форест / Хаддерсфилд — Ливерпуль

Мидлсбро — Челси

Саутгемптон — Манчестер Сити