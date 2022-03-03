Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В четверг вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.
Фавориты турнира — "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" — пока продолжают путь порознь, причем первые два в 1/4 финала сыграют против команд из Чемпионшипа.
Так "Ливерпуль" отправится к "Ноттингем Форест" или "Хаддерсфилду". "Челси" встретится с "Мидлсбро", обидчиком "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".
А вот "Манчестер Сити" предстоит непростой выезд к набравшему ход "Саутгемптону", с которым "горожане" сыграли вничью в январе (1:1).
Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 18-21 марта.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Кристал Пэлас — Эвертон / Борэм Вуд
Ноттингем Форест / Хаддерсфилд — Ливерпуль
Мидлсбро — Челси
Саутгемптон — Манчестер Сити
03.03.2022 23:00
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