Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В четверг вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.

Фавориты турнира — "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" — пока продолжают путь порознь, причем первые два в 1/4 финала сыграют против команд из Чемпионшипа.

Так "Ливерпуль" отправится к "Ноттингем Форест" или "Хаддерсфилду". "Челси" встретится с "Мидлсбро", обидчиком "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

А вот "Манчестер Сити" предстоит непростой выезд к набравшему ход "Саутгемптону", с которым "горожане" сыграли вничью в январе (1:1).

Добавим, матчи 1/4 финала Кубка Англии будут сыграны в уикенд 18-21 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кристал Пэлас — Эвертон / Борэм Вуд
Ноттингем Форест / Хаддерсфилд — Ливерпуль
Мидлсбро — Челси
Саутгемптон — Манчестер Сити


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2142

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Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 04.03.2022 00:20 # toha-bludsikir
    Макгрегор хочет челси купить за 3 ляма ....

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  2. englandonelove 04.03.2022 00:06 # englandonelove
    Ебать там цирк завтра в Херсоне будет
    Завезли рабсеян флагами рассеи махать с Крыма и гуманитарку раздавать в виде помощи от рф

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  3. lodi 03.03.2022 23:26 # lodi
    пиздец,опять Челси убийца грандов достался..ахах шучу,мы ж не мю

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  4. narcot 03.03.2022 23:25 # narcot
    Какое же дно


    Украинским абонентам запретили звонить в Россию

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  5. bratella 03.03.2022 23:23 # bratella
    Если прикроют трансляции АПЛ, где и как можно будет смотреть матчи? Кто может подсказать? Бл, это просто п3дц какой-то

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  6. ian 03.03.2022 23:15 # ian
    там майк Эшли удумал купить Челси
    вот где жопа, если так произойдет

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  7. dexter 03.03.2022 23:11 # dexter
    Короли в 1/2. Голубые хуесосы под шконкой.

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  8. barstreetboy 03.03.2022 23:06 # barstreetboy
    ВПЕРЁД РОССИЯ!!!

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