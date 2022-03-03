"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Спенса

"Тоттенхэм" является фаворитом в борьбе за правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

Ранее на текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что "Бавария" присоединилась к обширному кругу претендентов на Спенса и вот уже несколько матчей просматривает Джеда.



В услугах Спенса также заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Байер", "РБ Лейпциг" и большинство клубов Премьер-Лиги, однако Goal утверждает, что "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за 21-летнего англичанина.



"Тоттенхэм" пытался заполучить Спенса еще в январе и с тех пор продолжает внимательно следить за ситуацией Джеда, собираясь предпринять новую попытку по окончании сезона.



Добавим, что этот сезон Спенс проводит за "Ноттингем Форест" на правах аренды. Правами же Джеда владеет "Мидлсбро", другой клуб Чемпионшипа.