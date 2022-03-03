Россию могут оставить без трансляций матчей Премьер-Лиги

Премьер-Лига готова расторгнуть контракт по трансляциям своих матчей в России.

Со следующего сезона показ матчей Премьер-Лиги на территории России должен был переехать с платформы "Окко" на телеканалы "Матч ТВ".



Однако "Матч ТВ" принадлежит российскому энергетическому гиганту "Газпрому", находящемуся под санкционным давлением, и это подталкивает Премьер-Лигу к расторжению шестилетнего соглашения стоимостью 42 миллиона фунтов.



"Что касается наших контрактов по трансляциям в России, то они поставлены на пересмотр".



"Я бы хотел, чтобы россияне увидели силу чувств Премьер-Лиги и английского футбола в этот уикенд, однако мы очень серьезно отнесемся к возможной остановке и прекращению сотрудничества, учитывая обстоятельства".



"Это происходит прямо сейчас, мы думаем об этом и быстро движемся к решению", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс Financial Times Business.