Россию могут оставить без трансляций матчей Премьер-Лиги

Телекамера Премьер-Лига готова расторгнуть контракт по трансляциям своих матчей в России.

Со следующего сезона показ матчей Премьер-Лиги на территории России должен был переехать с платформы "Окко" на телеканалы "Матч ТВ".

Однако "Матч ТВ" принадлежит российскому энергетическому гиганту "Газпрому", находящемуся под санкционным давлением, и это подталкивает Премьер-Лигу к расторжению шестилетнего соглашения стоимостью 42 миллиона фунтов.

"Что касается наших контрактов по трансляциям в России, то они поставлены на пересмотр".

"Я бы хотел, чтобы россияне увидели силу чувств Премьер-Лиги и английского футбола в этот уикенд, однако мы очень серьезно отнесемся к возможной остановке и прекращению сотрудничества, учитывая обстоятельства".

"Это происходит прямо сейчас, мы думаем об этом и быстро движемся к решению", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс Financial Times Business.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 633

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seregaball 03.03.2022 21:24 # seregaball
    42 ляма, отказаться, не думаю, что такое будет

    (ответить)

  2. takernotagiver 03.03.2022 21:12 # takernotagiver
    Столько шума, как будто кузькину мать уже скинули на Укропию. Астанавитесь. Немцев после 2 мировой так не гнобили

    (ответить)

  3. akadam 03.03.2022 21:08 # akadam
    Этого следовало ожидать. Следом и остальные чемпионаты.

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 03.03.2022 21:06 # skychnie-oboi
    СОСАТЬ КАНДЕЛАКИ СОСАТЬ)

    (ответить)

  5. chr1s8rown 03.03.2022 21:05 # chr1s8rown
    42 млн копейка для апл

    (ответить)

  6. danny949494 03.03.2022 21:01 # danny949494
    Ахаха. Лол)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: