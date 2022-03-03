Россию могут оставить без трансляций матчей Премьер-Лиги
Премьер-Лига готова расторгнуть контракт по трансляциям своих матчей в России.
Со следующего сезона показ матчей Премьер-Лиги на территории России должен был переехать с платформы "Окко" на телеканалы "Матч ТВ".
Однако "Матч ТВ" принадлежит российскому энергетическому гиганту "Газпрому", находящемуся под санкционным давлением, и это подталкивает Премьер-Лигу к расторжению шестилетнего соглашения стоимостью 42 миллиона фунтов.
"Что касается наших контрактов по трансляциям в России, то они поставлены на пересмотр".
"Я бы хотел, чтобы россияне увидели силу чувств Премьер-Лиги и английского футбола в этот уикенд, однако мы очень серьезно отнесемся к возможной остановке и прекращению сотрудничества, учитывая обстоятельства".
"Это происходит прямо сейчас, мы думаем об этом и быстро движемся к решению", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс Financial Times Business.
03.03.2022 21:00
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42 ляма, отказаться, не думаю, что такое будет
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Столько шума, как будто кузькину мать уже скинули на Укропию. Астанавитесь. Немцев после 2 мировой так не гнобили
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Этого следовало ожидать. Следом и остальные чемпионаты.
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СОСАТЬ КАНДЕЛАКИ СОСАТЬ)
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42 млн копейка для апл
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Ахаха. Лол)
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