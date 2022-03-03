Премьер-Лига готова быстро одобрить сделку по продаже "Челси"
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что его организация готова одобрить сделку по смене собственника "Челси" в ускоренном виде.
Как известно, каждый потенциальный покупатель клуба Премьер-Лиги должен пройти специальную проверку на чистоту и надежность своего капитала.
В данный момент Роман Абрамович ищет покупателей на "Челси", и Премьер-Лига готова оказать свое содействие, чтобы все прошло в считанные дни.
"Кажется, быстрее всего мы укладывались в 10 дней. Я не говорю, что этот рекорд не может быть побит".
"Обычно это занимает несколько недель. Это всецело зависит о сложности сделки и количества потенциальных владельцев".
"Если эта информация будет предоставлена в удобном и понятно виде, если мы получим правильные ответы, то сделка может быть одобрена относительно быстро", — цитирует Мастерса The Telegraph.
03.03.2022 20:00
Просмотров: 857
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пидарасы, лиж бы отжать побыстрее
(ответить)
вот шейхи купившие сорок, сейчас волосы на жопе вырывают))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий