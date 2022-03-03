Премьер-Лига готова быстро одобрить сделку по продаже "Челси"

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что его организация готова одобрить сделку по смене собственника "Челси" в ускоренном виде.

Как известно, каждый потенциальный покупатель клуба Премьер-Лиги должен пройти специальную проверку на чистоту и надежность своего капитала.



В данный момент Роман Абрамович ищет покупателей на "Челси", и Премьер-Лига готова оказать свое содействие, чтобы все прошло в считанные дни.



"Кажется, быстрее всего мы укладывались в 10 дней. Я не говорю, что этот рекорд не может быть побит".



"Обычно это занимает несколько недель. Это всецело зависит о сложности сделки и количества потенциальных владельцев".



"Если эта информация будет предоставлена в удобном и понятно виде, если мы получим правильные ответы, то сделка может быть одобрена относительно быстро", — цитирует Мастерса The Telegraph.