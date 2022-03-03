Премьер-Лига готова быстро одобрить сделку по продаже "Челси"

Ричард Мастерс Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что его организация готова одобрить сделку по смене собственника "Челси" в ускоренном виде.

Как известно, каждый потенциальный покупатель клуба Премьер-Лиги должен пройти специальную проверку на чистоту и надежность своего капитала.

В данный момент Роман Абрамович ищет покупателей на "Челси", и Премьер-Лига готова оказать свое содействие, чтобы все прошло в считанные дни.

"Кажется, быстрее всего мы укладывались в 10 дней. Я не говорю, что этот рекорд не может быть побит".

"Обычно это занимает несколько недель. Это всецело зависит о сложности сделки и количества потенциальных владельцев".

"Если эта информация будет предоставлена в удобном и понятно виде, если мы получим правильные ответы, то сделка может быть одобрена относительно быстро", — цитирует Мастерса The Telegraph.


Метки Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 857

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. asnural 03.03.2022 20:58 # asnural
    Пидарасы, лиж бы отжать побыстрее

    (ответить)

  2. scauzer11 03.03.2022 20:06 # scauzer11
    вот шейхи купившие сорок, сейчас волосы на жопе вырывают))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: