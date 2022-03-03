Фердинанд объяснил, в чем Матип лучше Ван Дейка

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, в чем Жоэль Матип превосходит своего партнера по центру обороны "Ливерпуля" в лице Виргила Ван Дейка.

Несмотря на конкуренцию со стороны Джо Гомеса и Ибраимы Конате, именно Матип является основным партнером Ван Дейка в этом сезоне.



Основные лавры, конечно, достаются Ван Дейку, однако Фердинанд считает, что по мастерству паса Виргил уступает 30-летнему камерунцу.



"Матип недооценен. Он лучше пасует через линии, нежели Виргил. Его передачи на нападающих гораздо чище".



"Однако Виргил обладает способностью выключать оппонентов из игры, и это грозное оружие", — цитирует Фердинанда Daily Express.