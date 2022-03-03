Фердинанд объяснил, в чем Матип лучше Ван Дейка
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд объяснил, в чем Жоэль Матип превосходит своего партнера по центру обороны "Ливерпуля" в лице Виргила Ван Дейка.
Несмотря на конкуренцию со стороны Джо Гомеса и Ибраимы Конате, именно Матип является основным партнером Ван Дейка в этом сезоне.
Основные лавры, конечно, достаются Ван Дейку, однако Фердинанд считает, что по мастерству паса Виргил уступает 30-летнему камерунцу.
"Матип недооценен. Он лучше пасует через линии, нежели Виргил. Его передачи на нападающих гораздо чище".
"Однако Виргил обладает способностью выключать оппонентов из игры, и это грозное оружие", — цитирует Фердинанда Daily Express.
03.03.2022 19:00
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Не достаточно видел пару Хюппия и Аншо, но имхо Матип - Ввд сильнейшая связка цз за последние лет 30.
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Кучерявая дура ван дилда сейчас реально самое слабое звено в обороне лузерпуков: матип сильно спрогрессировал, даже чумазый педик трент прибавил в отборе, выборе позиции, а вот кислорожий после травмы заметно сдал в скорости и концентрации, нет у него былой надёжности уже, только на стандартах у чужих ворот представляет угрозу. Вирджиния стала этаким шкртелом и скузне нужно избавляться от неё, если они и дальше планирует нюхать нашу попу, а не скатываться в середину таблицы.
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Эти двое прекрасно дополняют и чувствуют друг друга.
А что касается Матипа, то у него в последнее время открылась супер способность в дриблинге и в первом пасе. Зрелость? Скорее всего. Я его в одно время защищал, когда его критиковали всем кому не лень, потом критиковал и списал, когда за последние два года он частенько пропускал важные отрезки в лазарете, а сейчас я им полностью доволен. Его главный минус - неспособность играть более одного матча в неделю, иначе он травмируется. В тренерском штабе тоже поняли эту особенность и используют его правильно.
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