Лэмпард благодарен Абрамовичу

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заявил, что он благодарен владельцу "Челси" Роману Абрамовичу.

Накануне Абрамович объявил о своем решении продать "Челси", и Лэмпарда, поигравшего за "синих" и тренировавшего лондонскую команду, не смогли не спросить о его отношении к российскому олигарху.



"Я не знаю, что там происходит. Я лишь могу прочитать то же, что и вы".



"Я уже не в "Челси". Я провел удивительное время в "Челси". Я лишь могу быть благодарен, что оказался там в период, когда пришел Роман Абрамович и изменил облик клуба. Мы были очень успешны".



"Я обладал абсолютной поддержкой там и как игрок, и как тренер, что бы люди ни думали снаружи".



"Я не могу комментировать происходящее сейчас, я тренирую "Эвертон" и знаю не больше вас", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.



Добавим насчет Абрамовича высказался и Джон Терри, другая легенда "Челси".



"Лучший владелец в мире", — написал Терри в инстаграме.