"Барселона" близка к договоренности с Кристенсеном

"Барселона" близка к договоренности с защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном.

По информации ESPN, "Барселона" значительно продвинулась в переговорах с Кристенсеном, причем, помимо Андреаса, надеется также подписать и его партнера по "Челси" Сесара Аспиликуэту.



И хотя окончательный компромисс с Кристенсеном пока не достигнут, "Барселона" надеется это сделать в ближайшее время, дабы избежать каких-либо неожиданностей.



Еще одной целью "Барселоны" называется полузащитник "Милана" Франк Кесси, которого ранее связывали с переходом в "Тоттенхэм". Все трое — Кристенсен, Аспиликуэта и Кесси — могут достаться каталонскому клубу совершенно бесплатно ввиду истекающих контрактов.



Некоторое время назад Кристенсен обсуждал новый контракт с "Челси". Стороны даже согласовали условия сделки, но в последний момент 25-летний датчанин отказался ее заключать. С тех пор игрок и клуб не могут найти общего языка.