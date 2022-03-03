Невилл: "Суперлига вернется"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ожидает, что проект Европейской Суперлиги вернется.

Клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги вышли из скандального проекта Суперлиги спустя 48 часов после объявления о вступлении. Сейчас за эту идею продолжают сражаться только "Барселона", "Реал" и "Ювентус".



Однако Невилл убежден, что топ-клубы Европы не утратили желание создать отдельную лигу.



"Суперлига вернется. Я не верю, что существующая в футболе элита отступит. Они хотят больше денег, они хотят зарабатывать для себя и не делиться с широким кругом клубов".



"Я поверю, что проект Суперлиги мертв, только если это будет легализовано в виде закона, одобренного парламентом".



"До тех пор я не буду считать Суперлигу мертвой. Я верю, что она вернется в ином виде, и это, возможно, сработает".



"Вместе с тем я все равно не думаю, что Суперлига будет принята, потому что фанаты не хотят этого", — цитирует Невилла Daily Express.