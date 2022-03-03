Рэтклифф не будет покупать "Челси"

Представитель Джима Рэтклиффа опроверг слухи о том, что британский миллиардер может купить "Челси".

Накануне Роман Абрамович объявил о своем решении продать "Челси", вскоре после чего появилась информация о том, что Рэтклифф уже готовит свое предложение.



В ответ на это официальный представитель Джима заявил, что эти истории "не имеют под собой основания", сообщает Sky Sports.



Кто действительно может купить "синих", так это швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский инвестор Тодд Бели, совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс".