Рэтклифф не будет покупать "Челси"

Джим Рэтклифф Представитель Джима Рэтклиффа опроверг слухи о том, что британский миллиардер может купить "Челси".

Накануне Роман Абрамович объявил о своем решении продать "Челси", вскоре после чего появилась информация о том, что Рэтклифф уже готовит свое предложение.

В ответ на это официальный представитель Джима заявил, что эти истории "не имеют под собой основания", сообщает Sky Sports.

Кто действительно может купить "синих", так это швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский инвестор Тодд Бели, совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс".


Метки Рэтклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2022 15:00

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  1. apl-nash 03.03.2022 15:53 # apl-nash
    Ну все, абсолютно все...

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  2. mixmaster 03.03.2022 15:28 # mixmaster
    и появятся свои пенсододжерсы в апл

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  3. chelsea88 03.03.2022 15:27 # chelsea88
    Назарбаев может купить. Всё равно человек на пенсии, делать нечего.

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  4. blueswin 03.03.2022 15:16 # blueswin
    Бели 3 года как собирается, никак не решится

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