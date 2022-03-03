Рэтклифф не будет покупать "Челси"
Представитель Джима Рэтклиффа опроверг слухи о том, что британский миллиардер может купить "Челси".
Накануне Роман Абрамович объявил о своем решении продать "Челси", вскоре после чего появилась информация о том, что Рэтклифф уже готовит свое предложение.
В ответ на это официальный представитель Джима заявил, что эти истории "не имеют под собой основания", сообщает Sky Sports.
Кто действительно может купить "синих", так это швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и американский инвестор Тодд Бели, совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс".
03.03.2022 15:00
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Ну все, абсолютно все...
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и появятся свои пенсододжерсы в апл
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Назарбаев может купить. Всё равно человек на пенсии, делать нечего.
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Бели 3 года как собирается, никак не решится
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