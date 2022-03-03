"Ньюкасл" определил семь игроков на продажу

"Ньюкасл" определил семь игроков, которых будет готов продать грядущим летом.

Новые владельцы "Ньюкасла" уже потратили около 90 миллионов фунтов в январе и имеют еще более грандиозные планы на грядущее лето.



Вместе с тем "сорокам" нужно расчистить место для новичков. Это можно было бы сделать с помощью игроков, чьи контракты истекают летом, но таковых у Эдди Хау только трое: Шон Лонгстафф, Пол Дамметт и Фабиан Шер. Причем последнего главный тренер хочет сохранить.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в итоге жертвами масштабной зачистки на "Сент-Джеймс Парк" могут стать Джамал Льюис, Мэтт Ритчи, Киран Кларк, Эмиль Крафт, Дуайт Гэйл, Мигель Альмирон и Федерико Фернандес. По каждому из их клуб еще примет отдельное решение.