Рэднапп: "Келлехер слишком хорош, чтобы быть запасным"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер слишком хорош, чтобы оставаться игроком запаса.

В минувшее воскресенье Келлехер помог "Ливерпулю" победить "Челси" в финале Кубка Лиги. Кувин не позволил поразить свои ворота за 120 минут, а затем реализовал решающий пенальти в серии 11-метровых.



При этом в "Ливерпуле" Келлехер продолжает исполнять роль дублера Алиссона, и Рэднаппу кажется, что 23-летний ирландец может попроситься на выход ради регулярной игры в футбол.



"Он так спокоен с мячом. У него хороший пас. Он блестящий голкипер".



"Впереди у него несколько тяжелых недель. Когда он теперь снова сыграет? Он слишком хорош, чтобы быть запасным голкипером".



"Юрген Клопп заслуживает большой похвалы. Он доверился ему и был вознагражден", — сообщил Рэднапп в эфире.