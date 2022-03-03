Рой Кин: "Такие провалы — в ДНК "Тоттенхэма"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что оглушительные провалы стали частью ДНК "Тоттенхэма".

В минувший вторник "Тоттенхэм" преподнес очередной неприятный сюрприз, проиграв "Мидлсбро" 1:0 в 1/8 финала Кубка Англии.



Однако Кин такого рода результатам уже не удивляется. Рой называет игру команды Антонио Конте "жалкой".



"Тоттенхэм". Это так в их духе... Сколько раз мы это уже повторяли?!"



"В ДНК их клуба, игроков есть эта слабость. Они действительно жалки, но я не удивлен — это же выезд в Мидлсбро посреди недели, там немного холодно. Без сюрпризов", — сообщил Кин ITV.