Рой Кин: "Такие провалы — в ДНК "Тоттенхэма"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что оглушительные провалы стали частью ДНК "Тоттенхэма".
В минувший вторник "Тоттенхэм" преподнес очередной неприятный сюрприз, проиграв "Мидлсбро" 1:0 в 1/8 финала Кубка Англии.
Однако Кин такого рода результатам уже не удивляется. Рой называет игру команды Антонио Конте "жалкой".
"Тоттенхэм". Это так в их духе... Сколько раз мы это уже повторяли?!"
"В ДНК их клуба, игроков есть эта слабость. Они действительно жалки, но я не удивлен — это же выезд в Мидлсбро посреди недели, там немного холодно. Без сюрпризов", — сообщил Кин ITV.
03.03.2022 12:00
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