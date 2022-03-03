Наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг берет уроки английского, чтобы лучше подготовиться к возможному переезду в Англию.

Как известно, Тен Хага связывают с назначением в "Манчестер Юнайтед", причем ранее сообщалось, что Эрик является фаворитом нового исполнительного директора "красных дьяволов" Ричарда Арнольда — в отличие от раздевалки, которая предпочитает Маурисио Почеттино.



По информации Daily Mail, в "Аяксе" осведомлены о желании Тен Хага покинуть Амстердам в конце сезона. Эрик пока не выбрал себе новое пристанище, но хочет быть готовым к работе в Премьер-Лиге.



Вот уже несколько недель Тен Хаг занимается с репетитором. 52-летний голландец поставил перед собой цель бегло заговорить по-английски.



Добавим, ранее в этом сезоне Тен Хага сватали в "Тоттенхэм", и источник может подтвердить, что языковой барьер имел место в ходе переговоров Эрика со "шпорами".