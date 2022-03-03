Лэмпард рассказал, участвовал ли Усманов в его собеседовании
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард рассказал правду о роли российского олигарха Алишера Усманова в своем назначении на "Гудисон Парк".
Накануне "Эвертон" объявил о разрыве спонсорских и коммерческих отношений с тремя российскими компаниями, которые имеют отношение к Усманову.
Достоверно известно, что Усманов является давним бизнес-партнером владельца "ирисок" Фархада Мошири. Согласно слухам, Алишер даже участвовал в выборе нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса и задавал вопросы Лэмпарду во время собеседования, но Фрэнк это отрицает.
"Когда я приехал на собеседование, мистер Усманов находился на видеосвязи с мистером Мошири. Я как раз вошел во время звонка по Zoom. Но он абсолютно не участвовал в собеседовании".
"Собеседование прошло уже позже, с советом директоров".
"Я бы хотел закрыть эту тему и не возвращаться к ней, потому что, думаю, неправильно обсуждать собеседования. Но я прояснил вам ситуацию", — цитирует Лэмпарда Liverpool Echo.
03.03.2022 10:00
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наверняка на коленях стоял, как у них принято
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Усманову эти контракты сейчас до фени, у него яхту забрали ценой в Уэмбли.
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Не ври сука лпсина собака еврея
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