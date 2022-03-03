Джим Рэтклифф может купить "Челси" у Абрамовича

Джим Рэтклифф Британский миллиардер Джим Рэтклифф является одним из потенциальных покупателей "Челси" у Романа Абрамовича.

Накануне Абрамович официально объявил, что принял решение продать футбольный клуб, который он приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов.

По информации The Sun, в данный момент сразу три заинтересованных стороны, включая Рэтклиффа, готовы выдвинуть свои предложения Абрамовичу, который хочет за "синих" 3 млрд. фунтов.

69-летний Рэтклифф, глава нефтехимической компании Ineos, является держателем сезонного абонемента на "Челси", хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что состояние Рэтклиффа, который в 2020 году сменил налоговое резидентство на "Монако", оценивается в 6 млрд. фунтов.


Метки Рэтклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 03.03.2022 09:10 # vals1702
    Конфискация и аукцион

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  2. chr1s8rown 03.03.2022 09:06 # chr1s8rown
    Он не дурак чтобы пол состояние спустит на это гавно клуб .

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  3. slash-lfc 03.03.2022 09:03 # slash-lfc
    Так, как Абрамка любил Педикси никто не будет любить. Че ета xуйня даже до 20 лет не дожила?? Хахахахаха гг памойка. Спасибо Владимиру Владимировичу.

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  4. meshuggah 03.03.2022 09:03 # meshuggah
    опять всплыли новости о нем, думаю болельщики будут против, владельца открыто поддерживающий МЮ и ранее для него цена была в 4 ярда

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