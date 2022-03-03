Джим Рэтклифф может купить "Челси" у Абрамовича

Британский миллиардер Джим Рэтклифф является одним из потенциальных покупателей "Челси" у Романа Абрамовича.

Накануне Абрамович официально объявил, что принял решение продать футбольный клуб, который он приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов.



По информации The Sun, в данный момент сразу три заинтересованных стороны, включая Рэтклиффа, готовы выдвинуть свои предложения Абрамовичу, который хочет за "синих" 3 млрд. фунтов.



69-летний Рэтклифф, глава нефтехимической компании Ineos, является держателем сезонного абонемента на "Челси", хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что состояние Рэтклиффа, который в 2020 году сменил налоговое резидентство на "Монако", оценивается в 6 млрд. фунтов.