Джим Рэтклифф может купить "Челси" у Абрамовича
Британский миллиардер Джим Рэтклифф является одним из потенциальных покупателей "Челси" у Романа Абрамовича.
Накануне Абрамович официально объявил, что принял решение продать футбольный клуб, который он приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов.
По информации The Sun, в данный момент сразу три заинтересованных стороны, включая Рэтклиффа, готовы выдвинуть свои предложения Абрамовичу, который хочет за "синих" 3 млрд. фунтов.
69-летний Рэтклифф, глава нефтехимической компании Ineos, является держателем сезонного абонемента на "Челси", хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что состояние Рэтклиффа, который в 2020 году сменил налоговое резидентство на "Монако", оценивается в 6 млрд. фунтов.
03.03.2022 09:00
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Конфискация и аукцион
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Он не дурак чтобы пол состояние спустит на это гавно клуб .
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Так, как Абрамка любил Педикси никто не будет любить. Че ета xуйня даже до 20 лет не дожила?? Хахахахаха гг памойка. Спасибо Владимиру Владимировичу.
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опять всплыли новости о нем, думаю болельщики будут против, владельца открыто поддерживающий МЮ и ранее для него цена была в 4 ярда
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