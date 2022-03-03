Грилиш жаждет выиграть Кубок Англии

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил о своем желании выиграть Кубок Англии в этом сезоне.

Во вторник вечером 26-летний Грилиш забил свой первый в карьере гол в Кубке Англии, при помощи чего "Сити" победил "Питерборо" (0:2) и вышел в четвертьфинал турнира.



В 2015 году юному Грилишу довелось сыграть в финале Кубка Англии за "Астон Виллу" против "Арсенала", и Джек отчаянно хочет вернуться на "Уэмбли".



"Когда я выступал за "Астон Виллу", то играл в полуфинале и финале на "Уэмбли". Это замечательное событие для фанатов, поэтому мы хотим пройти весь путь до конца".



"В этом кубке есть нечто особенное. Это замечательное соревнование. Я абсолютно обожаю приезжать на такого рода стадионы — это напоминает мне о времени, когда я был в аренде в "Ноттс Каунти", — сообщил Грилиш официальному веб-сайту "Сити".