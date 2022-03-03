Клопп не связывает игру Минамино

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что отличная игра Такуми Минамино против "Норвича" в Кубке Англии является следствием пропущенного японским полузащитником финала Кубка Лиги.

В среду вечером "Ливерпуль" оформил выход в 1/4 финала Кубка Англии, одержав победу 2:1 над "Норвичем" благодаря дублю Минамино.



Могло показаться, что Такуми получил сверхмотивацию от того, что не вышел на поле "Уэмбли" в минувшее воскресенье, однако Клопп так не считает.



"Могу предположить, что он был очень расстроен пропуском финала Кубка Лиги".



"Учитывая его натуру, я не думаю, что это было причиной его хорошей игры сегодня вечером. Он не тот человек, чтобы злиться насчет таких вещей — просто такова его ситуация".



"Таки сыграл важную роль в нашем достижении финала Кубка Лиги, и в тот момент ему было тяжело от того, что он не принял участия в финале, но когда он оглянется назад, то увидит, что едва выиграл Кубок Лиги, и это очень хорошая вещь".



"Сегодня вечером он произвел сильное впечатление, забив два гола. У него было много первоклассных футбольных моментов".



"Он был мобилен, быстр и показал технику невероятного уровня. Все было очень хорошо. Я не удивлен — я знаю, насколько он хорош, и он показал это сегодня вечером".



"Это была совершенная игра. Он забил два замечательных гола, но все остальное было на высшем уровне", — цитирует Клоппа The Independent.