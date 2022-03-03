Тухель признал, что новость про Абрамовича сказалась на игроках

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что решение Романа Абрамовича продать клуб повлияло на концентрацию игроков в матче Кубка Англии против "Лутона".

Незадолго до кубкового матча "Челси" объявил, что Абрамович продает клуб, причем простит "синим" долг в 1.5 млрд. фунтов, а всю полученную прибыль направит на поддержку жертв войны на Украине.



Тухель не представляет "Челси" без Абрамовича и теперь ожидает "больших перемен", однако от какой-либо конкретики Томас воздерживается, сообщив об этом после победы 2:3.



"Пока слишком рано говорить, потому что это громкая новость. Пока слишком рано говорить, потому что я представляю "Челси" только с Романом Абрамовичем".



"Поэтому мне очень сложно говорить, что будет. Мы пока не осознали это. Конечно, это огромные перемены".



"Мы не разговаривали об этом до матча, хотя и были в курсе. Игроки подключены к Интернету, они смотрят телевизор и получают сообщения, поэтому они знали. Однако мы все равно были сосредоточены на подготовке к матчу".



"Возможно, на некоторых игроков это повлияло чуть больше, на других — чуть меньшее, но в конце концов нам удалось сосредоточиться, прибавить по ходу матча и найти путь к победе".



"Не думаю, что мне следует говорить об этом. Я не знаю так много, как вы можете думать. Я не президент и не член совета директоров. Поэтому я очень уверен, что клуб поговорит с нами и игроками".



"Я не так уж сильно переживаю, потому что это все равно честь для меня, и я тружусь в хорошем месте. Я по-прежнему надеюсь на лучшее. Я не тот человек, который переживает из-за вещей, на которые не может повлиять".



"Это громкая новость, и это большие перемены. Но я никогда не боялся перемен и сосредоточусь на том, что от меня зависит: персонале и игроках в Кобхэме", — цитирует Тухеля Sky Sports.