Минамино вывел "Ливерпуль" в 1/4 финала Кубка Англии

Дубль Такуми Минамино обеспечил "Ливерпулю" победу 2:1 над "Норвичем", а вместе с ней выход в четвертьфинал Кубка Англии.

Полностью доминируя над соперником, хозяева "Энфилда" заставили ждать своего первого гола до 27-й минуты, когда Дивок Ориги принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, и сделал короткий пас на Такуми Минамино, который вторым касанием расстрелял цель — 1:0.



Незадолго до окончания первого тайма "канарейки" не сумели толком вынести мяч после розыгрыша штрафного у своих ворот, и подхвативший снаряд Минамино нанес пушечный удар — 2:0.



Во втором тайме "Ливерпуль" чуть расслабился, но у "Норвича" по-прежнему ничего не получалось.



На свой первый в матче удар в створ гости наиграли только на 76-й минуте, когда Лукас Рупп без помех точно пробил с дистанции — 2:1.



Гол Руппа взбодрил игру в концовке, однако "Ливерпуль" своего не отдал.



Еще в одном матче этого вечера набравший ход "Саутгемптон" выбил из борьбы "Вест Хэм" — 3:1.



"Ливерпуль" — "Норвич" — 2:1 (2:0)



Голы: Минамино 27, 39 — Рупп 76.



"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Гомес, Конате, Цимикас, Джонс (Эллиотт 45), Хендерсон (Мортон 61), Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота (Диас 84), Ориги (Мане 84).



"Норвич": Крул, Байрам, Циммерман, Гибсон, Яннулис, Норманн (Гилмор 61), Рупп, Ле-Мелу, Плахета (Сарджент 45), Рашица (Роу 61), Пукки (Дауэлл 61).



"Саутгемптон" — "Вест Хэм" — 3:1 (1:0)



Голы: Перро 31, Уорд-Проуз 69 (пен), Бройя 90 — Антонио 60.



"Саутгемптон": Кабальеро, Уолкер-Питерс (Ливраменто 58), Валери, Стивенс, Перро, Смоллбоун (Редмонд 81), Уорд-Проуз, Диалло (Ромеу 90), Дженепо (Стюарт Армстронг 45), Лонг (Бройя 45), Адам Армстронг.



"Вест Хэм": Ареоля, Доусон, Зума, Диоп, Джонсон, Соучек (Бенрахма 53), Райс, Форнальс (Влашич 76), Лансини, Боуэн, Антонио.