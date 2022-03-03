Минамино вывел "Ливерпуль" в 1/4 финала Кубка Англии
Дубль Такуми Минамино обеспечил "Ливерпулю" победу 2:1 над "Норвичем", а вместе с ней выход в четвертьфинал Кубка Англии.
Полностью доминируя над соперником, хозяева "Энфилда" заставили ждать своего первого гола до 27-й минуты, когда Дивок Ориги принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, и сделал короткий пас на Такуми Минамино, который вторым касанием расстрелял цель — 1:0.
Незадолго до окончания первого тайма "канарейки" не сумели толком вынести мяч после розыгрыша штрафного у своих ворот, и подхвативший снаряд Минамино нанес пушечный удар — 2:0.
Во втором тайме "Ливерпуль" чуть расслабился, но у "Норвича" по-прежнему ничего не получалось.
На свой первый в матче удар в створ гости наиграли только на 76-й минуте, когда Лукас Рупп без помех точно пробил с дистанции — 2:1.
Гол Руппа взбодрил игру в концовке, однако "Ливерпуль" своего не отдал.
Еще в одном матче этого вечера набравший ход "Саутгемптон" выбил из борьбы "Вест Хэм" — 3:1.
"Ливерпуль" — "Норвич" — 2:1 (2:0)
Голы: Минамино 27, 39 — Рупп 76.
"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Гомес, Конате, Цимикас, Джонс (Эллиотт 45), Хендерсон (Мортон 61), Окслейд-Чемберлен, Минамино, Жота (Диас 84), Ориги (Мане 84).
"Норвич": Крул, Байрам, Циммерман, Гибсон, Яннулис, Норманн (Гилмор 61), Рупп, Ле-Мелу, Плахета (Сарджент 45), Рашица (Роу 61), Пукки (Дауэлл 61).
"Саутгемптон" — "Вест Хэм" — 3:1 (1:0)
Голы: Перро 31, Уорд-Проуз 69 (пен), Бройя 90 — Антонио 60.
"Саутгемптон": Кабальеро, Уолкер-Питерс (Ливраменто 58), Валери, Стивенс, Перро, Смоллбоун (Редмонд 81), Уорд-Проуз, Диалло (Ромеу 90), Дженепо (Стюарт Армстронг 45), Лонг (Бройя 45), Адам Армстронг.
"Вест Хэм": Ареоля, Доусон, Зума, Диоп, Джонсон, Соучек (Бенрахма 53), Райс, Форнальс (Влашич 76), Лансини, Боуэн, Антонио.
03.03.2022 01:10
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Последние комментарии:
против Норвича по-другому и быть не могло)
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Князи !!! Чемпионы ))))))
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