"Челси" в упорной борьбе прошел "Лутон" в Кубке Англии

Дважды уступая в счете, "Челси" все же вырвал победу 2:3 против "Лутона" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

"Лутон", в данный момент занимающий шестое место в Чемпионшипе, открыл счет уже на второй минуте, когда Рис Берк головой замкнул подачу углового — 1:0.



Игра давалась "синим" с большим трудом, однако на 27-й минуте им посчастливилось восстановить равновесие. Это Сауль Ньигес нанес обводящий удар с подступов к штрафной после того, как Тимо Вернер чуть отпустил мяч от себя — 1:1.



"Челси" воодушевился, стал оказывать серьезное давление и был близок ко второму голу, но нарвался на результативную контратаку на 40-й минуте. Харри Корник ворвался в штрафную по левому краю и пробил в правый нижний угол ворот — 2:1.



Во втором тайме "Лутон" ушел в оборону, но на 68-й минуте дрогнул. Рубен Лофтус-Чик из центрального круга сделал заброс в штрафную, где Вернер технично опустил мяч в ноги и катнул его в дальний угол — 2:2.



"Синие" не были настроены на экстра-таймы, и спустя 10 минут им удалось вырвать победу. Открывшись на правом краю штрафной, Вернер выполнил прострел низом во вратарскую, а Ромелу Лукаку поразил цель — 2:3.



"Лутону" терять уже было нечего, однако перевес в классе позволил "Челси" уверенно удержать победный счет.



"Лутон" — "Челси" — 2:3 (2:1)



Голы: Берк 2, Корник 40 — Ньигес 27, Вернер 68, Лукаку 78.



"Челси": Аррисабалага, Хадсон-Одои (Вейл 62), Рюдигер, Сарр, Кенеди (Пулиши 61), Лофтус-Чик, Жоржиньо (Джеймс 76), Ньигес, Маунт, Лукаку, Вернер.