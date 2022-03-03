"Челси" в упорной борьбе прошел "Лутон" в Кубке Англии

Ромелу Лукаку Дважды уступая в счете, "Челси" все же вырвал победу 2:3 против "Лутона" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

"Лутон", в данный момент занимающий шестое место в Чемпионшипе, открыл счет уже на второй минуте, когда Рис Берк головой замкнул подачу углового — 1:0.

Игра давалась "синим" с большим трудом, однако на 27-й минуте им посчастливилось восстановить равновесие. Это Сауль Ньигес нанес обводящий удар с подступов к штрафной после того, как Тимо Вернер чуть отпустил мяч от себя — 1:1.

"Челси" воодушевился, стал оказывать серьезное давление и был близок ко второму голу, но нарвался на результативную контратаку на 40-й минуте. Харри Корник ворвался в штрафную по левому краю и пробил в правый нижний угол ворот — 2:1.

Во втором тайме "Лутон" ушел в оборону, но на 68-й минуте дрогнул. Рубен Лофтус-Чик из центрального круга сделал заброс в штрафную, где Вернер технично опустил мяч в ноги и катнул его в дальний угол — 2:2.

"Синие" не были настроены на экстра-таймы, и спустя 10 минут им удалось вырвать победу. Открывшись на правом краю штрафной, Вернер выполнил прострел низом во вратарскую, а Ромелу Лукаку поразил цель — 2:3.

"Лутону" терять уже было нечего, однако перевес в классе позволил "Челси" уверенно удержать победный счет.

"Лутон" — "Челси" — 2:3 (2:1)

Голы: Берк 2, Корник 40 — Ньигес 27, Вернер 68, Лукаку 78.

"Челси": Аррисабалага, Хадсон-Одои (Вейл 62), Рюдигер, Сарр, Кенеди (Пулиши 61), Лофтус-Чик, Жоржиньо (Джеймс 76), Ньигес, Маунт, Лукаку, Вернер.


Метки Кубок Англии, Лутон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2022 00:15

Количество просмотров Просмотров: 321

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 03.03.2022 01:10 # skydreams
    Абрамович купил Челси за нефть и алюминий россиян, теперь продаёт, но отдаёт деньги украинцам! Роман Аркадьевич - вы герой! Святой человек. Жаль, что Челси лишается такого отличного владельца(

    (ответить)

  2. dexter 03.03.2022 01:05 # dexter
    Какой же Эллиот охуенный.

    (ответить)

  3. electric 03.03.2022 00:50 # electric
    Гомес отработка. Изи пропуск.

    (ответить)

  4. thegodfather 03.03.2022 00:36 # thegodfather
    Зае6ись, наверное.

    (ответить)

  5. electric 03.03.2022 00:28 # electric
    Уже пенки КНЯЗЯМ давно не ставят.

    (ответить)

  6. electric 03.03.2022 00:22 # electric
    И это только начало...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: