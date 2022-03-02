Вернер стал целью для дортмундской "Боруссии"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер стал трансферной целью для дортмундской "Боруссии".

Грядущим летом "Боруссия", вероятно, попрощается с Эрлингом Холандом, и клуб из Дортмунда решил заранее начать поиски нового бомбардира.



По информации Sky Germany, на радаре у "Боруссии" находится Вернер, который за "РБ Лейпциг", свой предыдущий клуб, забил 95 голов в 159 матчах.



В "Челси", куда он перебрался за 53 миллиона фунтов летом 2020, Тимо и близко не демонстрирует такой результативности, отличившись лишь шесть раз в этом сезоне.



Источник добавляет, что 25-летний немец не горит желанием покидать "Стэмфорд Бридж", где у него есть возможность регулярно выигрывать трофеи, но в то же время готов к диалогу.



Проблема еще и в том, что сейчас Вернер зарабатывает 13.3 млн. фунтов в год. Самый высокооплачиваемый игрок "Боруссии" в лице Марко Ройса получает чуть более 10 млн. фунтов в год.