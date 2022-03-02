Абрамович: "Я решил продать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович официально подтвердил свое намерение продать клуб со "Стэмфорд Бридж".

Ранее на текущей неделе стало известно, что представители Абрамовича уже вступили в переговоры с заинтересованными в покупке "Челси" инвесторами, включая швейцарского миллиардера Хансйорга Висса.



И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.



"Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения в лучших интересах клуба. Учитывая сложившуюся ситуацию, я принял решение продать клуб, поскольку я верю, что так будет лучше для клуба, фанатов, сотрудников, а также для спонсоров и партнеров клуба".



"Продажа клуба не будет поспешной, а будет осуществлена с соблюдением всех процедур. Я не буду просить возврата долгов. Дело никогда не было в бизнесе или деньгах, а только в страсти к игре и самом клубе".



"Более того, я отдал указание своим помощникам учредить благотворительный фонд, которому будут пожертвованы все деньги с продажи. Фонд будет работать на благо жертв войны на Украине, включая поддержку остро нуждающихся и долгосрочную работу по восстановлению".



"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я верю, что это в лучших интересах клуба".



"Надеюсь, я смогу посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы попрощаться с вами лично. Для меня было огромной честью быть частью "Челси", и я горжусь всеми нашими совестными достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", — гласит заявление Абрамовича.



Добавим, Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, когда он приобрел "синих" за 140 млн. фунтов.