Абрамович: "Я решил продать "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович официально подтвердил свое намерение продать клуб со "Стэмфорд Бридж".
Ранее на текущей неделе стало известно, что представители Абрамовича уже вступили в переговоры с заинтересованными в покупке "Челси" инвесторами, включая швейцарского миллиардера Хансйорга Висса.
И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.
"Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения в лучших интересах клуба. Учитывая сложившуюся ситуацию, я принял решение продать клуб, поскольку я верю, что так будет лучше для клуба, фанатов, сотрудников, а также для спонсоров и партнеров клуба".
"Продажа клуба не будет поспешной, а будет осуществлена с соблюдением всех процедур. Я не буду просить возврата долгов. Дело никогда не было в бизнесе или деньгах, а только в страсти к игре и самом клубе".
"Более того, я отдал указание своим помощникам учредить благотворительный фонд, которому будут пожертвованы все деньги с продажи. Фонд будет работать на благо жертв войны на Украине, включая поддержку остро нуждающихся и долгосрочную работу по восстановлению".
"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я верю, что это в лучших интересах клуба".
"Надеюсь, я смогу посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы попрощаться с вами лично. Для меня было огромной честью быть частью "Челси", и я горжусь всеми нашими совестными достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", — гласит заявление Абрамовича.
Добавим, Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, когда он приобрел "синих" за 140 млн. фунтов.
02.03.2022 22:00
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Последние комментарии:
И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.
Источник: http://fapl.ru/posts/91723/?c=1
Ля, какой же топ! Вот так выглядит ИМПЕРАТОР, владельцы лфк или муму уже давно бы всех игроков в эскортницы сдал в такой же ситуации. Про мц не пишу, там они уже эскортницы.
(ответить)
Сбер акция за цент торгуется, кто захочет покупать такой актив с лакаками за такие деньги
(ответить)
Я не буду просить возврата долгов. Дело никогда не было в бизнесе или деньгах, а только в страсти к игре и самом клубе".
"Более того, я отдал указание своим помощникам учредить благотворительный фонд, которому будут пожертвованы все деньги с продажи. Фонд будет работать на благо жертв войны на Украине, включая поддержку остро нуждающихся и долгосрочную работу по восстановлению".
"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я верю, что это в лучших интересах клуба".
Источник: http://fapl.ru/posts/91723/?c=1#c7519076
Бааааляяяяяяя е6аный путен
(ответить)
Пиздуй еврей собака из англии параша
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Как и какие компании отреагировали на вторжение российских войск в Украину
автор: Дмитрий Л
Ищем интересующий сервис/компанию в списке:
Apple Pay — полный блок
Apple — полный выход с рынка
Adidas — отказ от работы со сборной по футболу
Audi — выходят с рынка
AMD — запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon — полный блок всего ритейла
Adobe — полный блок
British Petrolium — вышли из Роснефти 20% акций
BBC — отзыв лицензий на вещание
BMW — закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt — выход с рынка
Boeing — выход с рынка
Chevrolet — выходят с рынка
Cannes Festival — блок рф делегации
Cadillac — выходят с рынка
Carlsberg — ограничение экспорта
Cex Io — крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D — не работает приложение
Coca Cola — выход с рынка
Danone — выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино
Disney — отмена всех фильмов
Dell — выход с рынка
Dropbox — перестанет работать в стране через несколько дней
DHL — выход с рынка
Eurovision — дисквалификация
Ericsson — выход с рынка
Exxon Mobil — отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ
Etsy — блок всех балансов на ру счетах
Facebook — бан аккаунтов РФ СМИ
FedEx — полный запрет поставок
Formula 1 — отмена турнира в Сочи
Ford — закрывает все магазины
FIFA — дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ
Google Pay — частичный блок
Google Maps — блок инфо для РФ
General Motors — останавливает экспорт
HP — запрет ввоза
Harley Davidson — прекращение поставок
Instagram — блокировка пропаганды
Intel — запрет поставки микрочипов
Jaguar — выходят с рынка
Jooble — удалили сервис и сделали заявление
KUNA — выход м рынка
Lenovo — выход с рынка
LinkedIn — готовятся к полному выходу из страны
MOK — отмена всех соревнований
Mastercard — приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk — остановка поставок в/из рф — прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes — выход из страны
Megogo — удаление всех русских фильмов
Metro — увольнение 10к сотрудников
Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра
Microsoft Office — обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress — отказ аккредетации для делегации из РФ
NFT — блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине
NHL — полный блок для игроков из РФ
Netflix — блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов
Nike — закрывают все магазины
Nintendo — запрет на покупки в рублях
Nestle — закрывает все 6 фабрик в РФ
OnlyFans — закрытие в стране
Paysera — блокировка
PayPal — заморозка счётов на вывод
Paramount — блок кинопроката
Parimatch — отозвали франшизу
Play Station — невозможно совершить оплату
Pornhub — запрет на доступ к контенту
Porsche — выход из рф
Renault — выход с рынка
Samsung pay — блокировка сервиса
Snapchat — аут из аппки в РФ и Беларуси
Scania — выход из РФ
SpaceX — поставка Starlink Украине
Shell — разрыв контракта с Газпромом
Spotify — невозможность оплаты подписки
Sony — блок кинопроката
Twitter — нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ
TikTok — массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми
Toyota — увольнение 2 600 сотрудников
UEFA — отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS — полный запрет поставок
Universal pictures — блок кинопроката
Visa -блокировка банкам под сакнциями
Volvo — выходят из РФ
Yandex — исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube — блокировка сотен РФ каналов и их монетизации
Warner Bros — отмена всего кинопроката
Webmoney — запрет транзакций
Wolkswagen — выходят из страны
Zoom — отзыв лицензий на разработку ПО
(ответить)
Просто нет слов. Великий человек.
(ответить)
Может причалить в Крыму на своей яхте, английские упыри никогда его по настоящему не любили
(ответить)
И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.
Источник: http://fapl.ru/posts/91723/
Лучший, император!!!! Мы тебя не забудем.
Прощай.
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!
(ответить)
KING of the World!
(ответить)
ожидаемо. Чорле не заслужил такого доброго и замечательного владельца.
(ответить)
бля
путину денег скинь
(ответить)
ИМПЕРАТОР!!!
(ответить)
РОССИЯ НА СТРАПОНЕ!!!!!
(ответить)
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