Абрамович: "Я решил продать "Челси"

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович официально подтвердил свое намерение продать клуб со "Стэмфорд Бридж".

Ранее на текущей неделе стало известно, что представители Абрамовича уже вступили в переговоры с заинтересованными в покупке "Челси" инвесторами, включая швейцарского миллиардера Хансйорга Висса.

И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.

"Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения в лучших интересах клуба. Учитывая сложившуюся ситуацию, я принял решение продать клуб, поскольку я верю, что так будет лучше для клуба, фанатов, сотрудников, а также для спонсоров и партнеров клуба".

"Продажа клуба не будет поспешной, а будет осуществлена с соблюдением всех процедур. Я не буду просить возврата долгов. Дело никогда не было в бизнесе или деньгах, а только в страсти к игре и самом клубе".

"Более того, я отдал указание своим помощникам учредить благотворительный фонд, которому будут пожертвованы все деньги с продажи. Фонд будет работать на благо жертв войны на Украине, включая поддержку остро нуждающихся и долгосрочную работу по восстановлению".

"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я верю, что это в лучших интересах клуба".

"Надеюсь, я смогу посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы попрощаться с вами лично. Для меня было огромной честью быть частью "Челси", и я горжусь всеми нашими совестными достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", — гласит заявление Абрамовича.

Добавим, Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, когда он приобрел "синих" за 140 млн. фунтов.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 02.03.2022 22:14 # m-ballack
    И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91723/?c=1

    Ля, какой же топ! Вот так выглядит ИМПЕРАТОР, владельцы лфк или муму уже давно бы всех игроков в эскортницы сдал в такой же ситуации. Про мц не пишу, там они уже эскортницы.

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  2. tursa 02.03.2022 22:13 # tursa
    Сбер акция за цент торгуется, кто захочет покупать такой актив с лакаками за такие деньги

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  3. thegodfather 02.03.2022 22:11 # thegodfather
    Я не буду просить возврата долгов. Дело никогда не было в бизнесе или деньгах, а только в страсти к игре и самом клубе".

    "Более того, я отдал указание своим помощникам учредить благотворительный фонд, которому будут пожертвованы все деньги с продажи. Фонд будет работать на благо жертв войны на Украине, включая поддержку остро нуждающихся и долгосрочную работу по восстановлению".

    "Пожалуйста, знайте, что это было невероятно сложное решение для меня, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я верю, что это в лучших интересах клуба".

    Источник: http://fapl.ru/posts/91723/?c=1#c7519076


    Бааааляяяяяяя е6аный путен

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  4. chr1s8rown 02.03.2022 22:11 # chr1s8rown
    Пиздуй еврей собака из англии параша

    (ответить)

  5. xah 02.03.2022 22:10 # xah
    Как и какие компании отреагировали на вторжение российских войск в Украину
    автор: Дмитрий Л

    Ищем интересующий сервис/компанию в списке:

    Apple Pay — полный блок

    Apple — полный выход с рынка

    Adidas — отказ от работы со сборной по футболу

    Audi — выходят с рынка

    AMD — запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

    Amazon — полный блок всего ритейла

    Adobe — полный блок

    British Petrolium — вышли из Роснефти 20% акций

    BBC — отзыв лицензий на вещание

    BMW — закрывает заводы, блокирует поставки

    Bolt — выход с рынка

    Boeing — выход с рынка

    Chevrolet — выходят с рынка

    Cannes Festival — блок рф делегации

    Cadillac — выходят с рынка

    Carlsberg — ограничение экспорта

    Cex Io — крипто площадка банит ру юзеров

    Cinema 4D — не работает приложение

    Coca Cola — выход с рынка

    Danone — выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

    Disney — отмена всех фильмов

    Dell — выход с рынка

    Dropbox — перестанет работать в стране через несколько дней

    DHL — выход с рынка

    Eurovision — дисквалификация

    Ericsson — выход с рынка

    Exxon Mobil — отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

    Etsy — блок всех балансов на ру счетах

    Facebook — бан аккаунтов РФ СМИ

    FedEx — полный запрет поставок

    Formula 1 — отмена турнира в Сочи

    Ford — закрывает все магазины

    FIFA — дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

    Google Pay — частичный блок

    Google Maps — блок инфо для РФ

    General Motors — останавливает экспорт

    HP — запрет ввоза

    Harley Davidson — прекращение поставок

    Instagram — блокировка пропаганды

    Intel — запрет поставки микрочипов

    Jaguar — выходят с рынка

    Jooble — удалили сервис и сделали заявление

    KUNA — выход м рынка

    Lenovo — выход с рынка

    LinkedIn — готовятся к полному выходу из страны

    MOK — отмена всех соревнований

    Mastercard — приостановка производства карт, отключение нескольких банков

    Maersk — остановка поставок в/из рф — прощай шмот с Ali express и ASOS

    Mercedes — выход из страны

    Megogo — удаление всех русских фильмов

    Metro — увольнение 10к сотрудников

    Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра

    Microsoft Office — обсуждается широкий комплекс мер

    Mobile World Congress — отказ аккредетации для делегации из РФ

    NFT — блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег Украине

    NHL — полный блок для игроков из РФ

    Netflix — блок для русских подписок, остановка производства РФ сериалов

    Nike — закрывают все магазины

    Nintendo — запрет на покупки в рублях

    Nestle — закрывает все 6 фабрик в РФ

    OnlyFans — закрытие в стране

    Paysera — блокировка

    PayPal — заморозка счётов на вывод

    Paramount — блок кинопроката

    Parimatch — отозвали франшизу

    Play Station — невозможно совершить оплату

    Pornhub — запрет на доступ к контенту

    Porsche — выход из рф

    Renault — выход с рынка

    Samsung pay — блокировка сервиса

    Snapchat — аут из аппки в РФ и Беларуси

    Scania — выход из РФ

    SpaceX — поставка Starlink Украине

    Shell — разрыв контракта с Газпромом

    Spotify — невозможность оплаты подписки

    Sony — блок кинопроката

    Twitter — нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ

    TikTok — массовый бан агрессивных долбоебов и так называемых сми

    Toyota — увольнение 2 600 сотрудников

    UEFA — отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром

    UPS — полный запрет поставок

    Universal pictures — блок кинопроката

    Visa -блокировка банкам под сакнциями

    Volvo — выходят из РФ

    Yandex — исключение акций компании с котировок на NY бирже

    YouTube — блокировка сотен РФ каналов и их монетизации

    Warner Bros — отмена всего кинопроката

    Webmoney — запрет транзакций

    Wolkswagen — выходят из страны

    Zoom — отзыв лицензий на разработку ПО

    (ответить)

  6. thegodfather 02.03.2022 22:10 # thegodfather
    Просто нет слов. Великий человек.

    (ответить)

  7. alexomck 02.03.2022 22:09 # alexomck
    Может причалить в Крыму на своей яхте, английские упыри никогда его по настоящему не любили

    (ответить)

  8. thegodfather 02.03.2022 22:09 # thegodfather
    И вот сейчас 55-летний Абрамович подтвердил, что "синие" действительно выставлены на продажу. Роман обещает простить клубу долг в 1.5 млрд. фунтов, а все вырученные деньги направить в создаваемый им благотворительный фонд для поддержки жертв войны на Украине.


    Источник: http://fapl.ru/posts/91723/


    Лучший, император!!!! Мы тебя не забудем.
    Прощай.

    (ответить)

  9. mafia 02.03.2022 22:08 # mafia
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!

    (ответить)

  10. progressive 02.03.2022 22:07 # progressive
    KING of the World!

    (ответить)

  11. mane 02.03.2022 22:06 # mane
    ожидаемо. Чорле не заслужил такого доброго и замечательного владельца.

    (ответить)

  12. ooaaaa 02.03.2022 22:06 # ooaaaa
    бля

    путину денег скинь

    (ответить)

  13. j-silver 02.03.2022 22:03 # j-silver
    ИМПЕРАТОР!!!

    (ответить)

  14. true-manc 02.03.2022 22:00 # true-manc
    РОССИЯ НА СТРАПОНЕ!!!!!

    (ответить)

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