Премьер-Лига проведет акцию в поддержку Украины

Акция Премьер-Лиги Премьер-Лига выразит свою поддержку людям с Украины во время всех матчей ближайшего уикенда.

Как говорится в официальном заявлении Премьер-Лиги, все 20 капитанов наденут специальные повязки в цветах украинского флага.

Лига приветствует, если болельщики захотят проявить солидарность с игрокам, тренерами, арбитрами и персоналом клубов.

Кроме того, на больших табло стадионов будет показан девиз "Football Stands Together" ("Футбол выступает вместе") на сине-желтом фоне.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 945

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. maximka 02.03.2022 21:58 # maximka
    то нигеры, то гомосеки, теперь и Гитлерюгенд подъехал...а футбол когда?

    (ответить)

  2. apl-nash 02.03.2022 21:57 # apl-nash
    Толку от этих поддержек. С этой украиной уже совсем забыли про Зуму и его кота. Где тот "бедный" кот, его почему перестали поддерживать

    (ответить)

  3. shakur 02.03.2022 21:45 # shakur
    Не успеют)

    (ответить)

  4. j-silver 02.03.2022 21:38 # j-silver
    6лять, теперь они еще и на второе колено вставать будут чи шо?

    (ответить)

  5. royal-sovereign 02.03.2022 21:35 # royal-sovereign
    Слава Украине!
    Борис Джонсон наш герой!

    (ответить)

  6. irbis85 02.03.2022 21:19 # irbis85
    когда уже можно будет просто смотреть футбол? без всяких поддержек блм, лгбт, и прочей хрени...

    (ответить)

  7. chr1s8rown 02.03.2022 21:19 # chr1s8rown
    Похуй лишь б ебали гейпенсов и их внебрачных отцов

    (ответить)

  8. chlesea88 02.03.2022 21:13 # chlesea88
    в цветах украинского клуба.


    Источник: http://fapl.ru/posts/91722/?c=1#c7519005

    какого клуба? дынамо? шахтыр?

    (ответить)

  9. chlesea88 02.03.2022 21:11 # chlesea88
    ой былля шыгатын жеры кайда мынанын

    (ответить)

  10. skydreams 02.03.2022 21:09 # skydreams
    Молодцы!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: