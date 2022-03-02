Премьер-Лига проведет акцию в поддержку Украины
Премьер-Лига выразит свою поддержку людям с Украины во время всех матчей ближайшего уикенда.
Как говорится в официальном заявлении Премьер-Лиги, все 20 капитанов наденут специальные повязки в цветах украинского флага.
Лига приветствует, если болельщики захотят проявить солидарность с игрокам, тренерами, арбитрами и персоналом клубов.
Кроме того, на больших табло стадионов будет показан девиз "Football Stands Together" ("Футбол выступает вместе") на сине-желтом фоне.
02.03.2022 21:00
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Последние комментарии:
то нигеры, то гомосеки, теперь и Гитлерюгенд подъехал...а футбол когда?
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Толку от этих поддержек. С этой украиной уже совсем забыли про Зуму и его кота. Где тот "бедный" кот, его почему перестали поддерживать
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Не успеют)
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6лять, теперь они еще и на второе колено вставать будут чи шо?
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Слава Украине!
Борис Джонсон наш герой!
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когда уже можно будет просто смотреть футбол? без всяких поддержек блм, лгбт, и прочей хрени...
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Похуй лишь б ебали гейпенсов и их внебрачных отцов
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в цветах украинского клуба.
Источник: http://fapl.ru/posts/91722/?c=1#c7519005
какого клуба? дынамо? шахтыр?
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ой былля шыгатын жеры кайда мынанын
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Молодцы!
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