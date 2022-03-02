Премьер-Лига проведет акцию в поддержку Украины

Премьер-Лига выразит свою поддержку людям с Украины во время всех матчей ближайшего уикенда.

Как говорится в официальном заявлении Премьер-Лиги, все 20 капитанов наденут специальные повязки в цветах украинского флага.



Лига приветствует, если болельщики захотят проявить солидарность с игрокам, тренерами, арбитрами и персоналом клубов.



Кроме того, на больших табло стадионов будет показан девиз "Football Stands Together" ("Футбол выступает вместе") на сине-желтом фоне.