Абрамович хочет 3 миллиарда фунтов за "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович установил цену в 3 миллиарда фунтов за свой футбольный клуб.

Абрамович был вынужден выставить на продажу "Челси", которым он владеет с 2003 года, из-за угрозы санкций со стороны британских властей.



По информации Sky Sports, ранее на текущей неделе Роман уже отклонил одно предложение о покупке клуба со "Стэмфорд Бридж" в размере 2.5 млрд. фунтов.



Сегодня представители Абрамовича сообщили заинтересованным сторонам, что Роман будет рассматривать предложения от 3 млрд. фунтов.



Абрамович находится в ожидании предложений до середины марта — такой дедлайн был установлен российским олигархом. Заключить сделку Роман надеется к маю.



Среди потенциальных покупателей "Челси" есть инвесторы как из США, так и из Азии.