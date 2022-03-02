Абрамович хочет 3 миллиарда фунтов за "Челси"

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович установил цену в 3 миллиарда фунтов за свой футбольный клуб.

Абрамович был вынужден выставить на продажу "Челси", которым он владеет с 2003 года, из-за угрозы санкций со стороны британских властей.

По информации Sky Sports, ранее на текущей неделе Роман уже отклонил одно предложение о покупке клуба со "Стэмфорд Бридж" в размере 2.5 млрд. фунтов.

Сегодня представители Абрамовича сообщили заинтересованным сторонам, что Роман будет рассматривать предложения от 3 млрд. фунтов.

Абрамович находится в ожидании предложений до середины марта — такой дедлайн был установлен российским олигархом. Заключить сделку Роман надеется к маю.

Среди потенциальных покупателей "Челси" есть инвесторы как из США, так и из Азии.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 20:00

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  1. wymkentski 02.03.2022 20:35 # wymkentski
    Отожмут единственный кайф ептвою мать, кроме матчей Челси ни один матч не могу смотреть больше 5 минут, будь хоть чемп мира. Может баскетбол смотреть ?! Хз

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  2. chlesea88 02.03.2022 20:34 # chlesea88
    пукин одним мувом обоссал абрахэма

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  3. gerrard08 02.03.2022 20:30 # gerrard08
    Будет рофел, если у него тупо отожмут клуб.

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  4. ian 02.03.2022 20:28 # ian
    Какое оправдание можно найти мужчине, спрятавшемуся дома в период войны? Если не умеешь воевать, то и по-другому можно приносить пользу своей стране. Я никогда не пойму таких трусов.

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  5. mane 02.03.2022 20:25 # mane
    ожидаемо. Чорле не заслужил такого доброго и замечательного владельца.

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  6. wymkentski 02.03.2022 20:19 # wymkentski
    Почему сука в Европе фанаты Челси не выходят на митинги чтобы предотвратить продажу от Ромки, он же лучший владелец, а фанатов Челси в Англии около 500 тыс, могли бы выйти суки

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  7. wymkentski 02.03.2022 20:17 # wymkentski
    Сука, это худшая новость за весь год мать твоя, тварь ты Путин(:

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  8. suddenly 02.03.2022 20:07 # suddenly
    Губа не дура.

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  9. rentv 02.03.2022 20:07 # rentv
    Согласно закону о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия я требую удаления моего аккаунта ( rentv) на сайте FAPL.RU

    Мне нравится ваш сайт, но не нравится незаконное распространение моих персональных данных. Я очень надеюсь, что вы всё таки найдёте техническую возможность решить вопрос с удалением моего аккаунта, в противном случае буду вынужден обратиться за помощью в Роскомнадзор.

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  10. thegodfather 02.03.2022 20:07 # thegodfather
    https://t.me/UkrainaOnlline/20109

    Красиво

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