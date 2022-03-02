Абрамович хочет 3 миллиарда фунтов за "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович установил цену в 3 миллиарда фунтов за свой футбольный клуб.
Абрамович был вынужден выставить на продажу "Челси", которым он владеет с 2003 года, из-за угрозы санкций со стороны британских властей.
По информации Sky Sports, ранее на текущей неделе Роман уже отклонил одно предложение о покупке клуба со "Стэмфорд Бридж" в размере 2.5 млрд. фунтов.
Сегодня представители Абрамовича сообщили заинтересованным сторонам, что Роман будет рассматривать предложения от 3 млрд. фунтов.
Абрамович находится в ожидании предложений до середины марта — такой дедлайн был установлен российским олигархом. Заключить сделку Роман надеется к маю.
Среди потенциальных покупателей "Челси" есть инвесторы как из США, так и из Азии.
02.03.2022 20:00
Просмотров: 1165
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отожмут единственный кайф ептвою мать, кроме матчей Челси ни один матч не могу смотреть больше 5 минут, будь хоть чемп мира. Может баскетбол смотреть ?! Хз
(ответить)
пукин одним мувом обоссал абрахэма
(ответить)
Будет рофел, если у него тупо отожмут клуб.
(ответить)
Какое оправдание можно найти мужчине, спрятавшемуся дома в период войны? Если не умеешь воевать, то и по-другому можно приносить пользу своей стране. Я никогда не пойму таких трусов.
(ответить)
ожидаемо. Чорле не заслужил такого доброго и замечательного владельца.
(ответить)
Почему сука в Европе фанаты Челси не выходят на митинги чтобы предотвратить продажу от Ромки, он же лучший владелец, а фанатов Челси в Англии около 500 тыс, могли бы выйти суки
(ответить)
Сука, это худшая новость за весь год мать твоя, тварь ты Путин(:
(ответить)
Губа не дура.
(ответить)
Согласно закону о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия я требую удаления моего аккаунта ( rentv) на сайте FAPL.RU
Мне нравится ваш сайт, но не нравится незаконное распространение моих персональных данных. Я очень надеюсь, что вы всё таки найдёте техническую возможность решить вопрос с удалением моего аккаунта, в противном случае буду вынужден обратиться за помощью в Роскомнадзор.
(ответить)
https://t.me/UkrainaOnlline/20109
Красиво
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий