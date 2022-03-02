"Бавария" следит за Джедом Спенсом
"Бавария" присоединилась к числу претендентов на правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.
В предыдущие недели 21-летнего Спенса связывали с переходом в "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако Sky Sports утверждает, что интерес к Джеду существует и за пределами Премьер-Лиги.
"Бавария" вот уже несколько матчей просматривает Джеда, который этот сезон проводит за "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Боро", и собирается продолжать это делать.
Пока что Спенс производит сильное впечатление на "Баварию", и источник ожидает, что вскоре чемпионы Бундеслиги выйдут на контакт с "Мидлсбро" насчет летнего трансфера.
02.03.2022 19:00
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Джед Спенс>скаузерской кучеряшки
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