"Бавария" следит за Джедом Спенсом

"Бавария" присоединилась к числу претендентов на правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса.

В предыдущие недели 21-летнего Спенса связывали с переходом в "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако Sky Sports утверждает, что интерес к Джеду существует и за пределами Премьер-Лиги.



"Бавария" вот уже несколько матчей просматривает Джеда, который этот сезон проводит за "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Боро", и собирается продолжать это делать.



Пока что Спенс производит сильное впечатление на "Баварию", и источник ожидает, что вскоре чемпионы Бундеслиги выйдут на контакт с "Мидлсбро" насчет летнего трансфера.