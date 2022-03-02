Анчелотти пополнил шорт-лист "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" добавил Карло Анчелотти в свой шорт-лист на роль нового главного тренера.

Фаворитами на кресло, которое Ральф Рангник освобождает на "Олд Траффорд" в конце сезона, по-прежнему считаются Маурисио Почеттино и Эрик Тен Хаг, однако "красные дьяволы" не отметают и другие кандидатуры.



Анчелотти, который сейчас тренирует "Реал", состоит в хороших отношениях с легендой "Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, за советом к которому частенько обращается новый исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.



По информации ESPN, наиболее предпочтительным кандидатом Фергюсона является Почеттино, однако сэр Алекс советует Арнольду обратить внимание на титулованного Анчелотти, если заполучить Маурисио не удастся.



Отметим, что Почеттино самого сватают в "Реал" — в Мадриде не слишком довольны Анчелотти, который вернулся в Королевский клуб только прошлым летом.



Также в шорт-листе "Юнайтед", пускай и в качестве аутсайдеров, значатся Рангник и наставник сборной Испании Луис Энрике.