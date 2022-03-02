"Эвертон" разорвал отношения с компаниями из России

Алишер Усманов "Эвертон" объявил о прекращении сотрудничества со всеми компаниями из России.

Данное решение касается компаний USM, Megafon и Yota, которые имеют отношение к олигарху Алишеру Усманову, оказавшемуся под суровыми санкциями Евросоюза из-за своей связи с президентом России Владимиром Путиным.

Такая тесная связь Усманова и "Эвертона" неудивительна, ведь Алишер — давний бизнес-партнер владельца "Эвертона" Фархада Мошири.

Усманов даже участвовал в процессе собеседования кандидатов на должность главного тренера "Эвертона" и вызвался стать спонсором нового стадиона "ирисок" еще до начала строительства.

"Каждый в "Эвертона" остается в состоянии шока и печали насчет ужасающих событий, разворачивающихся на Украине. Эта трагическая ситуация должна закончиться как можно скорее, любых дополнительных смертей можно избежать", — говорится в заявлении мерсисайдского клуба по поводу прекращения коммерческо-спонсорских отношений с российскими компаниями.

Теперь любые упоминания трех перечисленных компаний будут удалены с "Гудисон Парк", тренировочной базы и игровой формы "Эвертона".


Метки спонсоры, Усманов, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 17:00

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  1. superperez101 02.03.2022 17:18 # superperez101
    вооооообще похую

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  2. chr1s8rown 02.03.2022 17:17 # chr1s8rown
    Есть в росии порядочного олигарха а?

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  3. slash-lfc 02.03.2022 17:06 # slash-lfc
    Членвертон один х безнадёжен. 50му клубу Ливерпуля никуя не поможет

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