"Марсель" выкупил Гендузи у "Арсенала"

Маттео Гендузи Карьера Маттео Гендузи в "Арсенале" была окончена после того, как "Марсель" выкупил французского полузащитника у "канониров".

Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете из-за инцидента в матче против "Брайтона" в июне 2020, на прошлый сезон Гендузи был отправлен в аренду в "Герту", а этот проводит в "Марселе".

В этом сезоне 22-летний француз провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав 11 результативных передач. Отличная игра Гендузи заставила "Марсель" поторопиться с постоянным трансфером.

В интервью RMC Sport президент "Марселя" Пабло Лонгория подтвердил, что Гендузи заключил контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов.

"Это был тщательно обдуманный выбор. Я очень хорошо поговорил с президентом, тренером и моей семьей. Все вместе мы приняли лучшее решение. На мой взгляд, это мой лучший выбор за многие годы", — сообщил сам Гендузи RMC Sport.


Метки Арсенал, Гендузи, Марсель, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 02.03.2022 17:12 # wengerrrro
    чисто вые6оны Артеты, талантливый чел

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  2. largo-winch 02.03.2022 16:46 # largo-winch
    такого бойца потеряли. единственный, кто мог дать пиздюлей в команде

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