"Марсель" выкупил Гендузи у "Арсенала"
Карьера Маттео Гендузи в "Арсенале" была окончена после того, как "Марсель" выкупил французского полузащитника у "канониров".
Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете из-за инцидента в матче против "Брайтона" в июне 2020, на прошлый сезон Гендузи был отправлен в аренду в "Герту", а этот проводит в "Марселе".
В этом сезоне 22-летний француз провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав 11 результативных передач. Отличная игра Гендузи заставила "Марсель" поторопиться с постоянным трансфером.
В интервью RMC Sport президент "Марселя" Пабло Лонгория подтвердил, что Гендузи заключил контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов.
"Это был тщательно обдуманный выбор. Я очень хорошо поговорил с президентом, тренером и моей семьей. Все вместе мы приняли лучшее решение. На мой взгляд, это мой лучший выбор за многие годы", — сообщил сам Гендузи RMC Sport.
02.03.2022 16:00
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чисто вые6оны Артеты, талантливый чел
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такого бойца потеряли. единственный, кто мог дать пиздюлей в команде
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