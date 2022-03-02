"Марсель" выкупил Гендузи у "Арсенала"

Карьера Маттео Гендузи в "Арсенале" была окончена после того, как "Марсель" выкупил французского полузащитника у "канониров".

Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете из-за инцидента в матче против "Брайтона" в июне 2020, на прошлый сезон Гендузи был отправлен в аренду в "Герту", а этот проводит в "Марселе".



В этом сезоне 22-летний француз провел 38 матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола и отдав 11 результативных передач. Отличная игра Гендузи заставила "Марсель" поторопиться с постоянным трансфером.



В интервью RMC Sport президент "Марселя" Пабло Лонгория подтвердил, что Гендузи заключил контракт до 2025 года. Сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов.



"Это был тщательно обдуманный выбор. Я очень хорошо поговорил с президентом, тренером и моей семьей. Все вместе мы приняли лучшее решение. На мой взгляд, это мой лучший выбор за многие годы", — сообщил сам Гендузи RMC Sport.