Ширер: "Типичный "Тоттенхэм"

Алан Ширер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что его не удивил вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 на "Риверсайде", пропустив единственный гол уже в экстра-таймах.

Ширер считает, что этот результат, который многие называют сенсационным, абсолютно справедлив — "Мидлсбро" был лучше.

"Это не случайность. Игра "шпор" была такой хрупкой — типичный "Тоттенхэм".

"Мидлсбро" был лучше с самого начала. Они шли в каждое единоборство, создавали моменты и были энергичнее".

"Их замены, особенно в экстра-таймах, оказались лучше, и Крис Уайлдер может безмерно гордиться своей командой сегодня вечером".

"Замечательный вечер для "Мидлсбро" и их фанатов. Игроки Уайлдера проявили себя с лучшей стороны. Жаль, но "Тоттенхэм" оказался не готов. Типичный "Тоттенхэм". "Мидлсбо" полностью заслужил выйти в четвертьфинал", — сообщил Ширер BBC.


Метки Кубок Англии, Тоттенхэм, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 02.03.2022 15:27 # mancunia-planet
    Лучше бы в чемпе проиграли свой матч.

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  2. beautiful-lie 02.03.2022 15:19 # beautiful-lie
    «Дерьмом ты не был, но и звёзд с неба не хватал. Как Тоттенхэм»

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  3. j-silver 02.03.2022 15:18 # j-silver
    Парни, это же Тоттенхэм

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