Ширер: "Типичный "Тоттенхэм"
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что его не удивил вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии.
Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 на "Риверсайде", пропустив единственный гол уже в экстра-таймах.
Ширер считает, что этот результат, который многие называют сенсационным, абсолютно справедлив — "Мидлсбро" был лучше.
"Это не случайность. Игра "шпор" была такой хрупкой — типичный "Тоттенхэм".
"Мидлсбро" был лучше с самого начала. Они шли в каждое единоборство, создавали моменты и были энергичнее".
"Их замены, особенно в экстра-таймах, оказались лучше, и Крис Уайлдер может безмерно гордиться своей командой сегодня вечером".
"Замечательный вечер для "Мидлсбро" и их фанатов. Игроки Уайлдера проявили себя с лучшей стороны. Жаль, но "Тоттенхэм" оказался не готов. Типичный "Тоттенхэм". "Мидлсбо" полностью заслужил выйти в четвертьфинал", — сообщил Ширер BBC.
02.03.2022 15:00
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Лучше бы в чемпе проиграли свой матч.
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«Дерьмом ты не был, но и звёзд с неба не хватал. Как Тоттенхэм»
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Парни, это же Тоттенхэм
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