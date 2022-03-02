Ширер: "Типичный "Тоттенхэм"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что его не удивил вылет "Тоттенхэма" из Кубка Англии.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 на "Риверсайде", пропустив единственный гол уже в экстра-таймах.



Ширер считает, что этот результат, который многие называют сенсационным, абсолютно справедлив — "Мидлсбро" был лучше.



"Это не случайность. Игра "шпор" была такой хрупкой — типичный "Тоттенхэм".



"Мидлсбро" был лучше с самого начала. Они шли в каждое единоборство, создавали моменты и были энергичнее".



"Их замены, особенно в экстра-таймах, оказались лучше, и Крис Уайлдер может безмерно гордиться своей командой сегодня вечером".



"Замечательный вечер для "Мидлсбро" и их фанатов. Игроки Уайлдера проявили себя с лучшей стороны. Жаль, но "Тоттенхэм" оказался не готов. Типичный "Тоттенхэм". "Мидлсбо" полностью заслужил выйти в четвертьфинал", — сообщил Ширер BBC.