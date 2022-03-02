Паркер советует МЮ подумать о продаже Магуайра

Харри Магуайр Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер посоветовал "красным дьяволам" подумать о продаже своего капитана Харри Магуайра.

В этом сезоне к игре Магуайра регулярно возникают претензии. Самый дорогой защитник мира даже не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" на прошлой неделе.

В 2019 году Магуайр обошелся "Юнайтед" в 80 миллионов фунтов, и Паркер не отказался бы продать Харри за близкую к этой сумме цену.

"На мой взгляд, если у "Юнайтед" будет возможность вернуть большую часть денег за Харри Магуайра, то стоит об этом подумать".

"Думаю, Из связки Линделефа и Варана может что-то получиться, учитывая то, к чему они стремятся и чего хотят".

"Эти двое определенно являются более гибкими игроками, они чуть быстрее и лучше обороняются в ситуациях один на один".

"Я не знаю, что случится. Чтобы "Юнайтед" двигался вперед, для начала нужно навести порядок в этой зоне".

"Однако повторения прежнего сценария не хочется: новый тренер приходит, хочет делать дела по-своему, затем это заканчивается, и люди наверху перестают делать то, что хотел делать ушедший тренер; далее цикл повторяется", — сообщил Паркер Daily Express.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Паркер

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 02.03.2022 15:17 # j-silver
    да уж, четко манков развели с этим деревом за оверпрайс

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  2. insomniac 02.03.2022 14:21 # insomniac
    Байи и Варан. Есть Джонс еще. Почему Джонс и Байи совсем не имеют практики?

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  3. mancunia-planet 02.03.2022 14:17 # mancunia-planet
    Да ничего не поможет, никто его не продаст. Кому он нужен такой.
    А что, Варан лучше разве? Ну, если только капельку. Но и он не годится. Реально Джонс после возвращения так охуенно сыграл и физически был готов,почему бы его не ставить в состав? Есть Байи.
    Даже Линделёф получше дибила Гвайера.

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  4. frisby 02.03.2022 14:13 # frisby
    это карма памойке за все предыдущие годы давления на судей со стороны красноносого алкаша и покупки прямо или косвенно трофеев в Англии. теперь сидите и сосите

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