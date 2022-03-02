Паркер советует МЮ подумать о продаже Магуайра

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер посоветовал "красным дьяволам" подумать о продаже своего капитана Харри Магуайра.

В этом сезоне к игре Магуайра регулярно возникают претензии. Самый дорогой защитник мира даже не попал в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" на прошлой неделе.



В 2019 году Магуайр обошелся "Юнайтед" в 80 миллионов фунтов, и Паркер не отказался бы продать Харри за близкую к этой сумме цену.



"На мой взгляд, если у "Юнайтед" будет возможность вернуть большую часть денег за Харри Магуайра, то стоит об этом подумать".



"Думаю, Из связки Линделефа и Варана может что-то получиться, учитывая то, к чему они стремятся и чего хотят".



"Эти двое определенно являются более гибкими игроками, они чуть быстрее и лучше обороняются в ситуациях один на один".



"Я не знаю, что случится. Чтобы "Юнайтед" двигался вперед, для начала нужно навести порядок в этой зоне".



"Однако повторения прежнего сценария не хочется: новый тренер приходит, хочет делать дела по-своему, затем это заканчивается, и люди наверху перестают делать то, что хотел делать ушедший тренер; далее цикл повторяется", — сообщил Паркер Daily Express.