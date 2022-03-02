Фердинанд не ждет от МЮ трофеев еще минимум пару лет
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красные дьяволы" не увидят трофеев еще минимум пару лет.
В данный момент "Юнайтед" ведет поиски нового рулевого, который займет место Ральфа Рангника после окончания этого сезона.
Затем "красные дьяволы" затеют очередную перестройку, и Фердинанд не ждет от своего бывшего клуба больших побед в ближайшем будущем.
"Проблема в том, что после Ральфа придет другой тренер, к которому им нужно будет подстроиться. Значит будут очередная перестройка, привыкание к новому стилю, адаптация игроков".
"Лично я думаю, что в плане трофеев "Юнайтед" может списать следующий год или два, как минимум. Им нужно будет перестроиться, укомплектовать состав соответствующим образом, привыкнуть к стилю нового тренера. Потребуется время, чтобы все сделать правильно, и непременно будут ошибки. Что-то пойдет не так, но нужно будет доверять этому парню и дать ему пару лет, а там посмотрим".
"Столько времени это займет — побеждать в процессе перестройки не выйдет. У "Ливерпуля" не вышло. Сколько времени потребовалось Клоппу для побед? Пример других команд показателен".
"Иногда тебе нужно успокоить себя и принять реальность", — цитирует Фердинанда Daily Mail.
02.03.2022 13:00
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Получается опять чмоур всех переиграл, он то принес им аж 3 трофея
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МЮ скатился, прогнозов не сделаешь. Нет САФа и пзда рулю. МЮ это был один человек и его не заменить. А раньше думали так будет всегда и хренушки.
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