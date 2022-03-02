Фердинанд не ждет от МЮ трофеев еще минимум пару лет

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красные дьяволы" не увидят трофеев еще минимум пару лет.

В данный момент "Юнайтед" ведет поиски нового рулевого, который займет место Ральфа Рангника после окончания этого сезона.

Затем "красные дьяволы" затеют очередную перестройку, и Фердинанд не ждет от своего бывшего клуба больших побед в ближайшем будущем.

"Проблема в том, что после Ральфа придет другой тренер, к которому им нужно будет подстроиться. Значит будут очередная перестройка, привыкание к новому стилю, адаптация игроков".

"Лично я думаю, что в плане трофеев "Юнайтед" может списать следующий год или два, как минимум. Им нужно будет перестроиться, укомплектовать состав соответствующим образом, привыкнуть к стилю нового тренера. Потребуется время, чтобы все сделать правильно, и непременно будут ошибки. Что-то пойдет не так, но нужно будет доверять этому парню и дать ему пару лет, а там посмотрим".

"Столько времени это займет — побеждать в процессе перестройки не выйдет. У "Ливерпуля" не вышло. Сколько времени потребовалось Клоппу для побед? Пример других команд показателен".

"Иногда тебе нужно успокоить себя и принять реальность", — цитирует Фердинанда Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 02.03.2022 13:28 # tursa
    Получается опять чмоур всех переиграл, он то принес им аж 3 трофея

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  2. mancunia-planet 02.03.2022 13:05 # mancunia-planet
    МЮ скатился, прогнозов не сделаешь. Нет САФа и пзда рулю. МЮ это был один человек и его не заменить. А раньше думали так будет всегда и хренушки.

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