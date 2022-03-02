Баркли лишился водительских прав и нанял личного водителя

Полузащитник "Челси" Росс Баркли был лишен водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона за рулем.

28-летний Баркли попался полиции с телефоном в руках еще в июле, управляя своим роскошным Mercedes-AMG за 150 тысяч фунтов.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, накануне Росс, наконец, предстал перед магистратским судом Бромли, который учел тот факт, что это уже не первое нарушение футболистом правил дорожного движения.



В результате Баркли как злостный нарушитель был лишен права управлять автомобилем на полгода и оштрафован на 467 фунтов, включая судебные издержки.



Зарабатывающий 110 тыс. фунтов в неделю Баркли еще до судебного заседания подготовился к лишению прав, наняв личного водителя на ближайший год. Шофер будет возить Росса на тренировки и обратно домой.



Добавим, в этом сезоне Баркли сыграл только 11 матчей за "Челси", но последний раз выходил на поле еще в декабре.