Швейцарскому миллиардеру предложено купить "Челси"

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс подтвердил, что ему поступило предложение приобрести "Челси" у Романа Абрамовича.

Из-за угрозы санкций Абрамович спешно ищет покупателей на свои британские активы, включая недвижимость и "Челси", которым он владеет с 2003 года.



Роман не хочет избавляться от своего футбольного клуба, но чувствует, что ополчившиеся на российских олигархов местные власти не оставляют ему выбора.



По словам 86-летнего Васса, который проживает в США и обладает состоянием в 4.36 млн. фунтов, он является одним из четырех инвесторов, которым был предложен "Челси".



"Как и остальные олигархи, он в панике. Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от "Челси". Во вторник я и трое других людей получили предложение приобрести "Челси" у Абрамовича".



"Теперь я должен подождать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много. Как вы знаете, "Челси" должен ему 2 миллиарда фунтов".



"На сегодняшний день мы не знаем точную цену. Я могу представить покупку "Челси" совместно с партнерами. Но сперва я должен изучить общие условия. Я определенно не смог бы потянуть это в одиночку. Если я и куплю "Челси", то в составе консорциума из шести-семи инвесторов", — сообщил Васс Blick.