Швейцарскому миллиардеру предложено купить "Челси"

Хансйорг Висс Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс подтвердил, что ему поступило предложение приобрести "Челси" у Романа Абрамовича.

Из-за угрозы санкций Абрамович спешно ищет покупателей на свои британские активы, включая недвижимость и "Челси", которым он владеет с 2003 года.

Роман не хочет избавляться от своего футбольного клуба, но чувствует, что ополчившиеся на российских олигархов местные власти не оставляют ему выбора.

По словам 86-летнего Васса, который проживает в США и обладает состоянием в 4.36 млн. фунтов, он является одним из четырех инвесторов, которым был предложен "Челси".

"Как и остальные олигархи, он в панике. Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от "Челси". Во вторник я и трое других людей получили предложение приобрести "Челси" у Абрамовича".

"Теперь я должен подождать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много. Как вы знаете, "Челси" должен ему 2 миллиарда фунтов".

"На сегодняшний день мы не знаем точную цену. Я могу представить покупку "Челси" совместно с партнерами. Но сперва я должен изучить общие условия. Я определенно не смог бы потянуть это в одиночку. Если я и куплю "Челси", то в составе консорциума из шести-семи инвесторов", — сообщил Васс Blick.


Метки Абрамович, Васс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 02.03.2022 12:00 # liverpool888
    Продаст Челси за 1.5 млрд, но оформит на клуб долг в общую сумму вложений.
    Почему болельщики верили в то, что он простит долг клубу, не понимаю.

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  2. jirrort 02.03.2022 11:35 # jirrort
    Да он скоро откроется,кого нибудь помоложе найдите

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  3. mixmaster 02.03.2022 11:32 # mixmaster
    https://twitter.com/CFCPys/status/1498810109153222661?s=20&;t=eGW9ovg_cLe6lQuSE17puw

    2 лярда долг, ехехе, бузинескар, мы кубки не покупаем, ехехехе

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  4. bangladesh 02.03.2022 11:32 # bangladesh
    Что то пенсов вообще не видать, ало вы где чушканы?

    финал проиграли так это всего лишь кубок Карабаха, нечего растраиваться, мочу с лица вытрите и го на фапл сраться!

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  5. superperez101 02.03.2022 11:28 # superperez101
    пиздец подкрался к челси не незаметно
    давно еще было понятно что рабиновича прижмут, только хохлопенсы не верили
    ну вот
    долгов то оказывается 2 млрд а не один
    гудбай америка
    ахахахахаха

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  6. alexomck 02.03.2022 11:22 # alexomck
    Он одной ногой в могиле или Челси по рукам теперь пойдёт

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  7. mixmaster 02.03.2022 11:20 # mixmaster
    привет, родные 8-10 места, а то и шип, ехехе

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  8. high-malvern 02.03.2022 11:20 # high-malvern
    Если этот Хансйорг Висс купит Челси и покроет все долги, то без штанов останется.

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  9. mancunia-planet 02.03.2022 11:06 # mancunia-planet
    Абрамыч продаёт всё что есть в Англии? Реально плохи дела. Эта война будет длиться годами.

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  10. chr1s8rown 02.03.2022 11:03 # chr1s8rown
    Проще заморозит все активы еврея и передать посольству украины

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