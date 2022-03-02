Швейцарскому миллиардеру предложено купить "Челси"
Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс подтвердил, что ему поступило предложение приобрести "Челси" у Романа Абрамовича.
Из-за угрозы санкций Абрамович спешно ищет покупателей на свои британские активы, включая недвижимость и "Челси", которым он владеет с 2003 года.
Роман не хочет избавляться от своего футбольного клуба, но чувствует, что ополчившиеся на российских олигархов местные власти не оставляют ему выбора.
По словам 86-летнего Васса, который проживает в США и обладает состоянием в 4.36 млн. фунтов, он является одним из четырех инвесторов, которым был предложен "Челси".
"Как и остальные олигархи, он в панике. Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от "Челси". Во вторник я и трое других людей получили предложение приобрести "Челси" у Абрамовича".
"Теперь я должен подождать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много. Как вы знаете, "Челси" должен ему 2 миллиарда фунтов".
"На сегодняшний день мы не знаем точную цену. Я могу представить покупку "Челси" совместно с партнерами. Но сперва я должен изучить общие условия. Я определенно не смог бы потянуть это в одиночку. Если я и куплю "Челси", то в составе консорциума из шести-семи инвесторов", — сообщил Васс Blick.
02.03.2022 11:00
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Последние комментарии:
Продаст Челси за 1.5 млрд, но оформит на клуб долг в общую сумму вложений.
Почему болельщики верили в то, что он простит долг клубу, не понимаю.
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Да он скоро откроется,кого нибудь помоложе найдите
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https://twitter.com/CFCPys/status/1498810109153222661?s=20&;t=eGW9ovg_cLe6lQuSE17puw
2 лярда долг, ехехе, бузинескар, мы кубки не покупаем, ехехехе
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Что то пенсов вообще не видать, ало вы где чушканы?
финал проиграли так это всего лишь кубок Карабаха, нечего растраиваться, мочу с лица вытрите и го на фапл сраться!
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пиздец подкрался к челси не незаметно
давно еще было понятно что рабиновича прижмут, только хохлопенсы не верили
ну вот
долгов то оказывается 2 млрд а не один
гудбай америка
ахахахахаха
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Он одной ногой в могиле или Челси по рукам теперь пойдёт
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привет, родные 8-10 места, а то и шип, ехехе
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Если этот Хансйорг Висс купит Челси и покроет все долги, то без штанов останется.
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Абрамыч продаёт всё что есть в Англии? Реально плохи дела. Эта война будет длиться годами.
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Проще заморозит все активы еврея и передать посольству украины
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