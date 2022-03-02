Конте: "У нас слишком много взлетов и падений"

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте посетовал на нестабильность результатов своей команды в последнее время.

В последних матчах "Тоттенхэм" чередует победы с поражениями. Следуя этому принципу, накануне вечером "шпоры" вылетели из Кубка Англии, уступив в экстра-таймах "Мидлсбро" из Чемпионшипа (1:0).



После выбывания от турнира Конте заверил, что осознает реальное положение вещей и сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию.



"Сегодня мы говорим о поражении. Предыдущий матч мы выиграли. Два матча назад мы проиграли. Три матча назад мы выиграли".



"Я не могу скрывать реальное положение вещей. У нас слишком много взлетов и падений. Это проблема, и это, возможно, было проблемой в прошлом. На мой взгляд, есть только один способ стать лучше: продолжать работать над каждым аспектом", — цитирует Конте Sky Sports.