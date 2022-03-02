Гвардиола объяснил, почему Зинченко был капитаном "Сити" против "Питерборо"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему защитник Александр Зинченко получил капитанскую повязку на матч Кубка Англии против "Питерборо".

Последние дни Гвардиола всячески поддерживал Зинченко в свете событий на Украине. Передача Александру повязки накануне вечером тоже является одной из мер поддержки — только решил так не Хосеп, а капитан "горожан" Фернандиньо, который сам поиграл на Украине.



"Наш капитан решил передать ему повязку сегодня, чтобы показать, насколько серьезна эта ситуация. Все мы в клубе одобряем этот жест поддержки его страны".



"Эо непростой период для Алекса. У него есть не только наша поддержка, но поддержка Великобритании, всего мира. Прямо сейчас мы переживаем безумную ситуацию".



"Для него лучше всего — играть в футбол. Мы вышли в следующий раунд, и это был хороший вечер, учитывая сложность выездов в Кубке Англии", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.