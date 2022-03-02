Сон: "Кейн — просто нереальный игрок"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что никаких слов не хватит, чтобы описать, насколько хорош его партнер по атак Харри Кейн.

На прошлой неделе Сон и Кейн стали самой результативной парой в истории Премьер-Лиги, забив с передач друг друга 37 голов.



Сон и Кейн впервые вместе сыграли в сентябре 2016, однако южнокореец не устает восхищаться капитаном сборной Англии.



"Что еще я могу сказать насчет Харри? Думаю, я произнес уже каждый комплимент, мне нечего добавить".



"Можно сказать "потрясающий", можно сказать "феноменальный". Но этого будет недостаточно. Я давно играю вместе с ним, но до сих пор смотрю на него и думаю: "Вау, он невероятен".



"Поэтому, думаю, никаких слов не будет достаточно. Он просто нереальный игрок. Я очень рад работать с ним каждый день, и играть с ним — большая честь".



"Нападающий забивает голы, а 10-й номер ассистирует, но он умеет то и другое. Он умеет все, что нужно. И он хочет становиться лучше".



"Когда у тебя есть такого рода нападающий, это огромное преимущество. Что еще я могу сказать насчет Харри? Он так хорош, мы рады обладать им и надеемся помочь ему забить много голов. Он по-прежнему голоден до голов и больших достижений с командой. Нам нужно работать на него, создавать моменты. Это командная задача", — сообщил Сон Evening Standard.