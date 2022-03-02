Клопп назвал "безумием" мысли о покере

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "безумием" мысли о том, что его команда может выиграть все четыре доступных в этом сезоне трофея.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" победил "Челси" в финале Кубка Лиги, завоевав свой первый трофей в этом сезоне.



Также "красные" продолжают борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов, однако Клопп отказывается рассуждать о шансах на успех сразу на всех фронтах.



"Еще ни одна команда в истории английского футбола не делала покер, не так ли? Потому что это очень сложно. Мы даже не близки к тому, чтобы думать о таком безумии. Мы выиграли Кубок Лиги, мы позади "Манчестер Сити" в лиге, и сейчас нам играть с "Норвичем" после 120 минут в воскресенье. Даже "Манчестер Сити" со всей своей мощью не делал этого. Чтобы выиграть что-нибудь, ты должен быть сосредоточен только не следующем шаге, а не на шаге после. Это мы и делаем".



"Я не рассматриваю это как комплимент, когда люди думаю, что мы способны на это, но пускай лучше думают так, чем думаю, что мы никуда не годимся. Мне не нужен такого рода комплимент — мы ни к чему не близки в данный момент. От настоящего момента и до конца мая нам предстоит сыграть со множеством хороших команд", — цитирует Клоппа The Guardian.